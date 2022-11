Walsall 2 – 1 Crawley

Danny Johnson a marqué un vainqueur du temps d’arrêt pour donner à Walsall une victoire 2-1 sur Crawley à 10.

L’héroïsme de la gardienne de but Ellery Balcombe semblait prête à rapporter un point à Town, malgré l’expulsion de Ludwig Francillette à la 39e minute.

Mais Johnson a tourné dans la surface de réparation pour marquer son 10e but en championnat de la saison dans le toit du filet et mettre fin à la course invaincue de Crawley en championnat sous le gardien Lewis Young.

Crawley a pris les devants après 11 minutes lorsque Dom Telford a ramené à la maison le retrait d’Ashley Nadesan, mais Walsall a égalisé trois minutes plus tard lorsque le coup franc de Tom Knowles a été détourné par Hayden White.

Town est tombé à 10 hommes avant la mi-temps alors que Francillette, réservé plus tôt pour avoir abattu Knowles, a vu un deuxième jaune pour une réplique de faute sur Johnson.

Après la pause, Balcombe a intelligemment repoussé le film de Jacob Maddox avant de plonger de tout son long pour déjouer l’effort de 20 mètres de Donervon Daniels.

Il a superbement refusé la tête d’Isaac Hutchinson et le coup de tête de Knowles avant que Liam Gordon ne frappe un poteau sous un angle aigu.

Nadesan a couru une grande chance de pincer les points pour Crawley avant que Johnson ne surgisse pour mériter à Walsall une cinquième victoire consécutive en championnat à domicile.