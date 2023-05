Walmart (WMT) Q1 2024

Walmart a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année jeudi, alors que les ventes du premier trimestre fiscal ont augmenté de près de 8% et que sa grande activité d’épicerie a contribué à compenser la baisse des ventes de vêtements et d’électronique.

Les actions ont augmenté dans les échanges avant commercialisation alors que le discounter a dépassé les bénéfices et les attentes de revenus de Wall Street. Walmart a relevé ses prévisions pour refléter le rythme des bénéfices. Il a déclaré qu’il prévoyait désormais que les ventes nettes consolidées augmenteraient d’environ 3,5% au cours de l’exercice. Il s’attend à ce que le bénéfice ajusté par action pour l’année complète se situe entre 6,10 $ et 6,20 $.

Le directeur financier John David Rainey a déclaré que les consommateurs optaient pour des emballages plus petits, achetaient moins d’articles discrétionnaires et attendaient les promotions avant de faire des achats coûteux comme les téléviseurs.

Pourtant, les acheteurs continuent de dépenser, a-t-il ajouté.

« Nous voyons dans ces indicateurs économiques qu’il y a une certaine pression sur le consommateur, mais la résilience nous a surpris », a-t-il déclaré à CNBC. « Et je pense que c’est probablement en partie parce que les bilans sont beaucoup plus solides qu’ils ne l’étaient avant la pandémie, même à ce stade. »

Voici ce que Walmart a rapporté pour la période de trois mois qui s’est terminée le 30 avril, selon les estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,47 $ ajusté contre 1,32 $ attendu

Chiffre d’affaires : 152,30 $ contre 148,76 milliards de dollars attendus

Le bénéfice net du détaillant à grande surface est tombé à 1,67 milliard de dollars, ou 62 cents par action, contre 2,05 milliards de dollars, ou 74 cents par action, un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires total a atteint 152,30 milliards de dollars contre 141,57 milliards de dollars il y a un an, dépassant les attentes de Wall Street.

Les ventes des magasins comparables de Walmart aux États-Unis ont augmenté de 7,4 %, hors carburant. La mesure clé de l’industrie comprend les ventes des magasins et des clubs ouverts depuis au moins un an. Les ventes du commerce électronique ont bondi de 27 % d’une année sur l’autre pour Walmart US

Malgré la croissance des ventes, Rainey a déclaré que les tendances des dépenses se sont affaiblies au fil du trimestre, la baisse la plus marquée après février. Il a attribué cela, en partie, à la fin du financement d’urgence lié à la pandémie du Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire et à une baisse des montants de remboursement d’impôt.

Les actions de Walmart ont clôturé mercredi à 149,53 dollars, portant sa valeur marchande à 403,33 milliards de dollars. Son action a grimpé de près de 6 % depuis le début de l’année. Les actions ont suivi le gain d’environ 8 % du S&P 500 et le gain de près de 2 % du XRT au cours de la même période.

