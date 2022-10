Walmart vend maintenant des aides auditives en vente libre après le changement de règle de la FDA

New York

Walmart a annoncé lundi que ses clients pouvaient pour la première fois acheter des aides auditives en vente libre sans ordonnance ni examen médical par un médecin.

Cette décision intervient peu de temps après que la Food and Drug Administration des États-Unis a annoncé un changement de règle tant attendu en août concernant les appareils auditifs.

Au lieu d’obtenir une ordonnance, de consulter un professionnel de l’audition et d’avoir un appareillage personnalisé, les personnes atteintes d’une perte auditive légère à modérée pourront désormais acheter des aides auditives directement dans un magasin ou en ligne.

Les aides auditives OTC sont disponibles pour les acheteurs de Walmart aux États-Unis âgés de 18 ans et plus “avec une perte auditive perçue légère à modérée sans examen médical ni ajustement nécessaire par un audiologiste”.

Walmart (WMT) a déclaré que les prix des aides auditives varient de 199 $ à 999 $ la paire, y compris des marques telles que Lexie alimenté par Bose (prix de 849 $ à 999 $) et HearX (prix de 199 $ à 299 $).

“Offrir un accès facile aux aides auditives en vente libre, quelque chose qui semble assez petit, est une solution qui peut améliorer les résultats de santé de nos clients et leur capacité à vivre mieux et en meilleure santé”, a déclaré le Dr John Wigneswaran, médecin-chef chez Walmart, dans un déclaration.

Le détaillant a déclaré que les acheteurs peuvent désormais acheter les aides auditives OTC sur Walmart.com et dans les centres de vision Walmart du Colorado, du Michigan, du Missouri, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, du Tennessee et du Texas.

Il prévoit de les mettre bientôt à la disposition d’autres centres de vision Walmart à l’échelle nationale. La société exploite actuellement plus de 3 000 centres de vision à travers le pays.

Environ 1 personne sur 8 aux États-Unis âgée de 12 ans et plus a une perte auditive des deux oreilles, et le taux augmente considérablement avec l’âge. Environ un quart des personnes âgées de 65 à 74 ans ont une perte auditive, et cela monte à 50 % vers 75 ans.

La FDA a déclaré que son changement de règle rendrait les aides auditives beaucoup plus largement disponibles et beaucoup moins chères dans tout le pays.

L’agence estime que la nouvelle règle pourrait entraîner des économies d’environ 2 800 $ par paire. La plupart des assureurs privés ne couvrent pas les prothèses auditives, qui ne sont pas bon marché.

En moyenne, les gens dépensent au moins 4 000 $ de leur poche pour des appareils pour les deux oreilles, selon une étude de 2020 publiée dans JAMA.

– Carma Hassan et Jen Christensen de CNN ont contribué à cette histoire.