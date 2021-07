Walmart va vendre sa technologie de commerce électronique aux petits détaillants

Tout comme Amazon Web Services est le centre de profit qui alimente la plupart des autres activités d’Amazon, le PDG de Walmart, Doug McMillon, s’intéresse de plus en plus à l’expansion des pools de bénéfices de son entreprise au-delà de son activité de vente au détail principale.

À partir de mercredi, les petits et moyens détaillants peuvent acheter la technologie développée par Walmart pour permettre aux acheteurs d’acheter des articles en ligne et de récupérer leurs achats en magasin. Ces entreprises pourront également ajouter des produits au marché en ligne de Walmart en quelques clics. Pour offrir la suite de services basés sur le cloud, Walmart s’est associé à Adobe, qui vendra le logiciel via un abonnement.

« Quand nous avons commencé le voyage, Covid venait juste de frapper », a déclaré Anshu Bhardwaj, vice-président de la stratégie technologique et de la commercialisation chez Walmart Global Technology. « Nous avons récolté les avantages de cette aventure omnicanale dès le début. »

Walmart a vu ses ventes monter en flèche à la fois en ligne et en magasin alors que la pandémie s’installait. Alors que certains autres détaillants ont été contraints de fermer des magasins pour aider à contenir la propagation de Covid-19, Walmart a été considéré comme un détaillant essentiel et est resté ouvert. Certains clients, cherchant à limiter le temps qu’ils passent dans les magasins, ont profité des options d’achat en ligne et de retrait en magasin de Walmart. Ces développements ont accéléré la croissance du commerce électronique de l’entreprise. Les ventes en ligne du détaillant ont bondi de 79% au cours de l’exercice clos le 29 janvier, avec des ventes de ramassage et de livraison en hausse à trois chiffres par rapport à l’année précédente.

Seuls 7% des détaillants américains avaient activé l’option « acheter en ligne en magasin » en janvier 2018. La pandémie a accéléré ce taux à 22% des détaillants le mois dernier, selon le Indice Adobe de l’économie numérique.

Une opportunité importante demeure. En décembre dernier, Adobe et l’étude de marché IDC estimaient que le marché adressable total des logiciels de contenu et de commerce en tant que service s’élevait à environ 44 milliards de dollars.

Pour ceux qui demandent pourquoi Walmart voudrait aider ses rivaux potentiels à réussir, Bhardwaj a déclaré que ces petites entreprises seraient desservies malgré tout.

« La numérisation se produit partout à mesure que le consommateur évolue », a déclaré Bhardwaj. « Il n’y a pas d’autre choix que d’évoluer avec eux. »

La taille et l’échelle de Walmart et sa proximité avec 90 % de la population américaine à moins de 10 milles de l’un de ses magasins lui confèrent un avantage substantiel. De plus, Bhardwaj a déclaré: « Nous voulons vraiment mieux servir nos communautés, nos actionnaires, nos parties prenantes et la communauté ».

Elle a noté qu’il y a environ un an et demi, McMillon a changé le langage dans une diapositive qu’il utilise dans les présentations de « servir nos actionnaires » à « servir nos parties prenantes ». Bhardwaj a déclaré que c’était une rencontre avec McMillon qui avait stimulé son idée de vendre la technologie que Walmart a construite à d’autres détaillants.

Bhardwaj a été impliqué dans d’autres initiatives technologiques clés de Walmart. Elle a notamment dirigé la technologie à succès Scan & Go au Sam’s Club, qui permet aux clients d’appeler leurs achats avec un smartphone lorsqu’ils ajoutent des articles à leur panier.

La nouvelle entreprise de logiciels ouvre une source de revenus potentielle pour Walmart et s’inscrit dans sa stratégie de création de nouvelles entreprises qui servent de nouveaux clients et permet aux bénéfices de revenir dans l’entreprise pour financer de nouvelles innovations.

Ni Walmart ni Adobe ne partagent publiquement leurs attentes quant à l’ampleur de l’opportunité commerciale que cela pourrait être, mais Bhardwaj a déclaré: « Je parie ma vie là-dessus », car son rôle actuel chez le détaillant a été créé pour faire de son idée une réalité.

Pour Adobe, le partenariat Walmart augmente sa visibilité.

« Nous pouvons désormais offrir une solution plus globale, une expérience omnicanal de premier ordre », a déclaré Peter Sheldon, directeur principal de la stratégie commerciale chez Adobe, dans une interview. « D’Adobe, [these businesses] bénéficiera des meilleures expériences de commerce électronique et des meilleures expériences omnicanal de Walmart. »

Les petits et moyens détaillants utiliseront Adobe pour alimenter les sites de commerce électronique, y compris la fonction de panier d’achat, les capacités de recherche, de navigation et de recommandation de produits. (Walmart n’utilise pas le logiciel de commerce d’Adobe pour ces fonctions pour son propre site Web. Il possède sa propre technologie.)

Les petites et moyennes entreprises, ainsi que les détaillants avec un chiffre d’affaires annuel d’au moins 1 milliard de dollars, utilisent déjà une variété de produits de commerce électronique d’Adobe, notamment Rite Aid, Verizon, Unilever, Coca-Cola, HP, Honeywell, Trader Joe’s et plus encore.

Walmart fournit la technologie qui alimente la préparation et l’emballage des achats en ligne par les employés et la technologie de géolocalisation dont les employés ont besoin pour savoir quand les clients arrivent pour récupérer les commandes.