Walmart va larguer des œufs et de la crème glacée par drone pour certains Texans

Si vous habitez dans le bon quartier de la région de Dallas-Fort Worth au Texas, vous pourrez vous faire livrer des produits et de la nourriture de Walmart par drone à votre domicile dans une demi-heure plus tard cette année.

Wing, la société de livraison par drone de la société mère de Google, Alphabet, commencera ses livraisons dans les semaines à venir depuis un Walmart Supercenter de Frisco, au Texas, et depuis un deuxième magasin à proximité plus tard cette année, ont annoncé jeudi les sociétés.

La livraison par drone présente de nombreux défis : ingénierie, réglementation, bruit, coût, sécurité et acceptation du public. Mais la livraison par drone s’étend à des millions de personnes à travers le monde alors que les startups et les géants de la technologie résolvent les problèmes. Cela signifie une gratification instantanée pour certains produits et moins de besoin pour vous ou les camionnettes de livraison d’être dans la rue.

« Les drones de Wing peuvent transporter des colis pesant un peu moins de trois livres, et nous commencerons avec une large gamme de produits, notamment des articles d’épicerie, des articles ménagers et des médicaments en vente libre », a déclaré Lindsey Coulter, porte-parole de Walmart. Pour l’instant au moins, il n’y a pas de frais de livraison.

Les clients peuvent commander des produits via le Application Wing pour Android ou iPhone; en tapant l’adresse du domicile, vous verrez si la livraison est possible. Les opérations s’étendront à environ six miles du magasin Walmart.

Pour l’instant, la livraison par drone est limitée aux zones où les tests sont autorisés, mais dans ces zones, c’est devenu une affaire sérieuse. Des entreprises comme Wing et Zipline ont effectué des centaines de milliers de livraisons. La région de Dallas-Fort Worth est un foyer de technologie, avec plusieurs entreprises proposant des services de livraison.

La société évalue plusieurs options de livraison par drone. En 2021, Walmart a investi dans DroneUp, un rival de l’aile. Et il a également un accord avec Zipline.

« Nous souhaitons collaborer avec des experts capables de se concentrer sur la rapidité et la durabilité afin que nous puissions nous concentrer sur ce que nous faisons le mieux », a déclaré Coulter.

Parmi les autres sociétés de livraison par drone figurent Amazon, Drone Express, Matternet et Mann.