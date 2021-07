Walmart, Target, Kroger, Publix parmi les épiceries ouvertes le 4 juillet

Si vous avez besoin d’un autre paquet de hot-dogs ou de pains à hamburger pour votre barbecue du 4 juillet ou d’un autre ingrédient, vous avez beaucoup d’options dimanche.

La majorité des chaînes d’épiceries seront ouvertes pour la fête, qui commémore l’adoption de la Déclaration d’indépendance le 4 juillet 1776.

Walmart, Target, Publix, Kroger et Albertsons sont ouverts, tout comme les chaînes de pharmacies, notamment CVS, Rite Aid et Walgreens. Mais la plupart des pharmacies seront fermées ou fonctionneront avec des horaires limités.

Trader Joe’s, qui a fermé pour les vacances en 2020 au milieu de la pandémie de COVID-19, ouvre ses magasins cette année mais fermera tôt à 17 heures

La plupart des grands magasins de proximité, dont 7-Eleven, Wawa, Pilot Flying J et Cumberland Farms, seront également ouverts.

Tous les clubs Costco Wholesale sont fermés le dimanche comme ils le sont pour les autres jours fériés, y compris Pâques, le jour de l’indépendance, la fête du Travail, Thanksgiving, Noël et le jour de l’An.

Les épiceries ouvrent le 4 juillet

Cette liste comprend également les dépanneurs et les chaînes de pharmacies :

Épiceries fermées le 4 juillet

Les magasins suivants sont fermés le dimanche :

