Walmart, Target, Best Buy fermés

Thanksgiving est encore dans plusieurs mois, mais les détaillants commencent à annoncer des projets de vacances – et jusqu’à présent, ils ressemblent à 2020.

Quelques jours après que Walmart a annoncé qu’il garderait les magasins fermés le jour de la Turquie, Best Buy a emboîté le pas mardi et a confirmé à USA TODAY que ses magasins seraient également fermés le 25 novembre. Target a lancé la fermeture des magasins de vacances en janvier lorsqu’il a déclaré que les magasins ne le feraient pas. t ouvrir le jour férié qui a traditionnellement été une énorme journée de shopping en conjonction avec le Black Friday.

C’est la deuxième année consécutive que les trois principaux détaillants ferment pour Thanksgiving, une tendance a commencé à réduire les foules au milieu de la pandémie de coronavirus et à augmenter les ventes en ligne.

« Cette année, nous aurons encore plus de moyens pour les clients de faire leurs achats de vacances facilement et commodément, pendant le week-end du Black Friday et pendant toute la saison des vacances », a déclaré le porte-parole de Best Buy, Keegan Shoutz, dans un communiqué à USA TODAY.

Les trois magasins ont également rendu les masques volontaires pour les clients et les employés entièrement vaccinés, sauf lorsque les ordonnances nationales et locales sur les masques restent en vigueur.

Pendant des années, Thanksgiving et Black Friday ont marqué le coup d’envoi officiel de la saison des achats des Fêtes et le moment de l’année où les acheteurs se concentrent sur les dépenses des Fêtes.

Cette ruée vers les dépenses a donné son nom au Black Friday, comme à l’époque de l’année où les détaillants étaient « dans le noir ». Depuis près d’une décennie, ce coup d’envoi officiel se rapproche de plus en plus de Thanksgiving, grignotant le temps que les gens passaient autour de la table des fêtes.

À quelques exceptions près, presque tous les grands détaillants sont restés fermés Thanksgiving 2020, inversant le début plus tôt du Black Friday. CVS, Walgreens, certaines épiceries et dépanneurs figuraient parmi les entreprises ouvertes.

Certains détaillants restent traditionnellement fermés pendant les vacances, notamment Apple, les clubs de vente en gros Costco et Sam’s Club et les magasins de rénovation domiciliaire Home Depot et Lowe’s. (Voir la liste complète des magasins qui ont été fermés Thanksgiving 2020 ici.)

Pourtant, la pandémie a conduit les détaillants à transformer le Black Friday d’une vente à découvert en une série d’un mois de petites ventes qui ont débuté début novembre afin d’encourager les acheteurs à vaincre la précipitation et à étaler la demande.

Le Black Friday lui-même a été « le plus calme depuis 20 ans » alors que le trafic piétonnier réel a chuté en raison des craintes d’une pandémie de coronavirus, selon un rapport de Coresight Research, qui suit les données de vente au détail.

Les ventes en ligne, cependant, ont grimpé en flèche pendant la période d’achat traditionnelle et le Cyber ​​Monday.

Fermé Thanksgiving 2021

Costco, Lowe’s et Home Depot, Apple et d’autres magasins qui ont traditionnellement fermé pendant les vacances devraient être fermés à nouveau le 25 novembre.

Cette histoire sera mise à jour à mesure que de plus en plus de détaillants feront des annonces.

