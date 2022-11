Walmart, Taiwan Semiconductor, Netflix, Carnival et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus gros mouvements à midi.

Walmart – Les actions du détaillant Walmart ont bondi de plus de 7% après avoir annoncé des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street et relevé ses prévisions. La société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 1,50 $ sur 152,81 milliards de dollars de revenus, alors que les analystes s’attendaient à un bénéfice ajusté par action de 1,32 $ et 147,75 milliards de dollars de revenus, par Refinitiv.

Stocks de détail – Les stocks de détail ont augmenté après Walmart et Dépôt à domicile des rapports financiers plus solides que prévu pour le troisième trimestre. Home Depot a augmenté de 1 %, tandis que Cible les actions ont rebondi de plus de 3 %. Kohl’s et Bain de lit et au-delà ajouté environ 3 %. Macy’s et Nordström ont progressé d’environ 5 % et 3 %, respectivement.

Semi-conducteur de Taïwan – Les actions du fabricant de puces taïwanais ont grimpé de plus de 12 % après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a acquis une nouvelle participation de 4 milliards de dollars dans la société. Berkshire a ajouté plus de 60 millions d’actions des certificats de dépôt américains du fabricant de puces taïwanais à la fin du troisième trimestre, faisant de Taiwan Semi le 10e plus grand avoir du conglomérat à la fin du mois de septembre.

Paramount mondial – Les actions de la société de médias ont bondi de plus de 9% après qu’un dossier a révélé que Berkshire Hathaway avait augmenté sa participation à 1,7 milliard de dollars à la fin du troisième trimestre. Paramount est toujours en baisse de plus de 30% cette année car il a souffert de coupures de cordon et d’une baisse des revenus publicitaires.

Louisiane-Pacifique – Le fabricant de bois a vu son action bondir de plus de 10% après que Berkshire, basé à Omaha, a pris de nouvelles positions dans l’entreprise au dernier trimestre. La participation du conglomérat valait 297 millions de dollars fin septembre.

Soins du bain et du corps – Bath and Body Works a augmenté de 4% après qu’un dépôt auprès de la SEC a révélé que Third Point de Dan Loeb avait acheté 265 millions de dollars d’actions du détaillant au troisième trimestre.

Netflix – Le géant du streaming a ajouté 3,8% après que Bank of America a doublement amélioré le titre à un achat de sous-performance. Il a déclaré que le nouveau niveau publicitaire et la répression du partage de mot de passe pourraient aider la valeur de l’action à augmenter de 23,6 %.

Fulcrum Thérapeutique – Les actions de la société de biotechnologie ont gagné 8,6 % après que Goldman Sachs a commencé à couvrir l’action en tant qu’achat et a déclaré qu’elle pourrait voir une hausse de 61,5 % si ses principaux médicaments expérimentaux continuaient à bien performer.

Vodafone — L’action de Vodafone a chuté de 6,8 % après que la société a réduit ses prévisions de bénéfices et ses prévisions de flux de trésorerie. L’opérateur de téléphonie mobile a cité un environnement économique difficile.

Getty Images – L’action de Getty Images a chuté de 12 % après que les revenus du dernier trimestre n’aient pas répondu aux attentes de Wall Street.

Albemarle — Les actions du mineur de lithium ont chuté de 6 %. Selon FactSet, les rumeurs selon lesquelles un fabricant chinois de cathodes anonyme réduisait ses objectifs de production exerçaient une pression sur les stocks de lithium américains.

Banque Signature – Les actions de la banque cryptographique ont bondi de plus de 10% après que Signature ait signalé une exposition minimale à FTX et toute destruction potentielle pouvant résulter de son effondrement. Signature a déclaré qu’elle n’avait qu’une relation de dépôt avec la bourse – elle ne prête pas de crypto ni n’y investit au nom de clients – représentant moins de 0,1% de ses dépôts globaux.

Mobileye mondial — La société de logiciels de systèmes de véhicules autonomes a rebondi de 4 % après que Baird a commencé à couvrir le titre avec une note de surperformance. L’analyste Luke Junk a qualifié Mobileye de leader du marché, écrivant: “Net, nous recommandons l’achat / nous nous pencherions sur toute volatilité, pour cette première franchise / option à plus long terme.”

Sunnova Énergie — Les actions de la société solaire ont augmenté de 7,5 % après que la Deutsche Bank a lancé la couverture de Sunnova Energy, Première sola r et Enphase Énergie avec cotes d’achat. First Solar a augmenté de 3,2 % et Enphase Energy de 2 %.

Financière Capital One — L’action de la banque régionale a chuté de 5 % après avoir été déclassée par Bank of America de neutre à achat. L’analyste Mihir Bhatia a également réduit son objectif de cours à 113 dollars par action contre 124 dollars.

Carnaval – Les actions du croisiériste ont augmenté de 6% après qu’un autre rapport a laissé entendre que l’inflation pourrait ralentir. Croisières Royal Caribbean et Compagnie de croisière norvégienne étaient également plus élevés, en hausse de 4,9 % et 2,5 % respectivement

Actions chinoises – Les entreprises chinoises cotées à la bourse américaine ont augmenté à la suite de la rencontre du président Joe Biden avec le président chinois Xi Jinping et malgré des données décevantes sur les ventes au détail. Divertissement musical Tencent, qui a également affiché des battements sur les lignes du haut et du bas, a grimpé d’environ 30 %. Alibaba augmenté d’environ 12 %. Pinduoduo et Baidu les deux ont augmenté d’environ 10 % et JD.com a augmenté de près de 8 %.

– Yun Li, Carmen Reinicke, Alex Harring, Samantha Subin et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage.