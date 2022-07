Walmart, Shopify, 3M, General Electric et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux mardi à midi.

Walmart – Les actions de Walmart ont chuté de 7,6% après que la société a réduit ses perspectives trimestrielles et annuelles, affirmant que l’inflation déplace les dépenses de consommation vers les produits essentiels et loin de choses telles que les vêtements et l’électronique. La nouvelle a également fait baisser d’autres actions de détail telles que Target, Kohl’s, Amazon et Costco.

Shopify – Les actions ont chuté de 14,06% après que la société de commerce électronique a annoncé qu’elle licenciait environ 1 000 employés, soit environ 10% de ses effectifs. Shopify a cité un recul des dépenses en ligne après un boom pandémique.

3M–3M a bondi de 5% après que la société a publié des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street. La société a également annoncé mardi qu’elle allait céder son activité de soins de santé à sa propre entité cotée en bourse.

General Electric – General Electric a grimpé de 4,6% après que le géant industriel a affiché un battement de ses bénéfices trimestriels. Le bénéfice et les flux de trésorerie trimestriels de la société étaient plus élevés après qu’une reprise de l’aviation ait alimenté son activité de moteurs à réaction.

General Motors – L’action du constructeur automobile a chuté de 3,4 % après que la société a annoncé des bénéfices du deuxième trimestre qui n’ont pas atteint les estimations de Wall Street. GM n’a pas été en mesure d’expédier près de 100 000 véhicules à la fin du trimestre en raison de pénuries de pièces. GM a également confirmé qu’il avait obtenu les matériaux de batterie nécessaires pour construire 1 million de véhicules électriques par an d’ici 2025.

Coinbase – Les actions de Coinbase ont chuté de 21,08 % après que Bloomberg News a annoncé que la société faisait face à une enquête de la Securities and Exchange Commission concernant ses listes de pièces numériques. Une baisse de la crypto a peut-être également pesé sur le titre, le prix du bitcoin chutant de plus de 4 %.

Paramount – La société de médias a chuté de 4,74% après que Goldman Sachs a doublement déclassé Paramount pour vendre, citant un vent contraire macroéconomique croissant. La banque a réduit son objectif de cours sur l’action à 20 $ par action.

Coca-Cola – Coca-Cola a gagné 1,64% après que la société de boissons a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street. La société a également mis à jour ses chiffres de croissance organique des revenus pour l’année entière, indiquant qu’elle s’attend à une croissance de 12% ou 13%, contre une prévision précédente de 7% ou 8%.

McDonald’s – McDonald’s a progressé de 2,68 % après que la chaîne de restauration rapide a publié des bénéfices trimestriels supérieurs aux estimations des analystes, même si les revenus peuvent être inférieurs aux attentes. Les hausses de prix et les articles de valeur ont stimulé la croissance aux États-Unis, selon la société, l’inflation ayant pesé sur le trimestre.

Roku – Les actions du stock de vidéos en streaming ont chuté de 7,89% après que Wolfe Research a rétrogradé Roku pour sous-performer par rapport à ses pairs. La société a déclaré dans une note aux clients que l’inflation et les nouveaux niveaux d’abonnement financés par la publicité de Netflix et Disney pourraient nuire à Roku.

Whirlpool – Les actions du fabricant d’appareils électroménagers ont augmenté de 2,19 % après que la société a annoncé un bénéfice par action supérieur aux attentes des analystes. Whirlpool a enregistré un bénéfice de 5,97 dollars par action, tandis que les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice de 5,24 dollars par action.

– Yun Li, Samantha Subin, Sarah Min, Jesse Pound et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage