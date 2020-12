Walmart Inc, qui cherche à investir dans TikTok, a déclaré jeudi qu’il s’associerait à l’application de partage de vidéos appartenant à la Chine pour vendre des articles vus en direct par des créateurs présentant les produits de mode du détaillant.

Walmart a déclaré https://corporate.walmart.com/newsroom/2020/12/17/you-can-now-shop-walmart-on-the-hottest-place-on-the-internet-tiktok spectateurs sur TikTok, qui atteint 100 millions d’utilisateurs américains par mois, peuvent acheter des articles de mode présentés dans le contenu de créateurs populaires sans avoir à quitter la plate-forme. Le livestream aura lieu vendredi sur la page de profil de Walmart sur TikTok.

Le livestream mettra en vedette des marques nationales comme Champion, Jordache, Kendall + Kylie et certaines marques privées telles que Free Assembly, Scoop et Sofia Jeans, a déclaré Walmart.

«Cela nous donne une nouvelle façon de dialoguer avec les utilisateurs et d’atteindre de nouveaux clients potentiels», a écrit William White, directeur marketing américain de Walmart, dans un article de blog.

L’investissement prévu du plus grand détaillant au monde dans TikTok l’aidera à s’engager auprès d’un public plus jeune et à dynamiser sa bataille contre Amazon.com Inc dans le commerce électronique et la publicité en ligne. Mais les tensions politiques entre les États-Unis et la Chine et l’incertitude continuent de faire obstacle.

Les ventes en ligne de Walmart ont catapulté pendant la COVID-19[feminine pandémie, car les clients évitant les foules craignant de contracter le virus achètent davantage dans le confort de leur domicile.