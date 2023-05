Walmart s’associe à Pawp pour offrir une télésanté gratuite aux animaux de compagnie

Walmart se lance sur le marché en plein essor de la télésanté pour animaux de compagnie.

Le méga-détaillant a signé un accord avec prestataire de télésanté vétérinaire Pawp pour offrir aux abonnés de Walmart + l’accès à l’adhésion de la startup pendant un an, ont confirmé les entreprises à CNBC.

Un accès illimité à la télésanté vétérinaire par vidéo ou SMS sera disponible pour les abonnés de Walmart+ à partir de mardi, date à laquelle Walmart devrait annoncer publiquement le partenariat. Les visites vétérinaires à distance se multiplient dans l’ensemble de l’industrie alors que les consommateurs recherchent la commodité, mais certains vétérinaires disent que la pratique pourrait être risquée pour les animaux de compagnie.

L’offre sera disponible pour une durée limitée, a déclaré Walmart. Les abonnés Walmart+ auront jusqu’au 19 novembre pour s’inscrire.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. L’adhésion annuelle de Pawp commence à 99 $.

L’incursion de Walmart dans la télésanté vétérinaire intervient alors que l’entreprise cherche à fidéliser davantage les acheteurs, à attirer et à conserver les clients à revenu plus élevé et à mieux rivaliser avec Amazone en rendant son service d’abonnement plus précieux avec l’ajout d’avantages.

Walmart + coûte 98 $ par an ou 12,95 $ par mois. Semblable à Amazon Prime, le service Walmart donne aux membres un accès à des livraisons gratuites illimitées et à une gamme d’autres avantages, tels que l’accès gratuit à Paramount + et des réductions à la pompe à essence.

Amazon Prime, qui coûte 139 $ par an ou 14,99 $ par mois, propose ses propres partenariats, car les membres bénéficient actuellement d’un accès gratuit à GrubHub + pendant un an, ainsi que d’autres avantages tels que le stockage de photos et des réductions sur les ordonnances. En ajoutant Pawp à son abonnement, Walmart espère maintenir son service d’adhésion compétitif avec Amazon Prime.

« Il est indéniable qu’au cours de la dernière décennie, nous avons commencé à penser et à considérer les animaux de compagnie comme faisant partie de la famille », a déclaré à CNBC le PDG de Pawp, Marc Atiyeh. « [Walmart has] une thèse très forte autour de la catégorie des animaux de compagnie et oui, ils veulent être un grand acteur des soins aux animaux de compagnie et de la santé des animaux de compagnie en général, et Pawp leur permet vraiment de dépasser la concurrence et de faire quelque chose qu’aucun des autres joueurs n’a fait. »