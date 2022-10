Walmart Rollbacks and More Sale: économisez gros sur la technologie, les jouets, les articles pour la maison et plus encore

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Ce n’est même pas encore Halloween, donc le magasinage des Fêtes peut sembler être encore dans des semaines. Mais Amazon a lancé la frénésie des achats des Fêtes un peu plus tôt que d’habitude cette année avec son nouveau Vente d’accès anticipé Prime, qui commence officiellement demain. Mais d’autres détaillants ne laissent pas Amazon s’amuser, et beaucoup ont également leurs propres ventes importantes cette semaine. Vous trouverez des tonnes de bonnes affaires à Événement Target’s Deal Dayset Walmart fonctionne en ce moment aussi.

Vous pouvez acheter toute la sélection de soldes Deals for Days sur le lien ci-dessus, mais avec littéralement des centaines d’articles en vente, nous sommes allés de l’avant et avons fait beaucoup de travail pour vous. Nous avons parcouru la vente pour vous proposer les meilleures affaires disponibles afin que vous ne manquiez aucune des économies. Nous continuerons à mettre à jour cette page au fur et à mesure que les offres vont et viennent avant le Black Friday, alors assurez-vous de revenir souvent pour les dernières et meilleures offres de Walmart.

Pomme La série 8 est la montre intelligente la plus récente et la plus avancée d’Apple à ce jour, et Walmart offre déjà une chance rare d’en acheter une pour moins que le prix Apple. Il dispose de nombreuses fonctionnalités de fitness de pointe, notamment une fonction ECG, une surveillance de l’oxygène sanguin, une détection de chute intégrée et d’autres fonctionnalités de sécurité utiles. Il ne lésine pas non plus sur les fonctionnalités intelligentes et peut être utilisé pour effectuer des achats avec Apple Pay, écouter votre musique ou vos podcasts préférés, envoyer des SMS ou passer des appels et bien plus encore. Notez simplement que cette offre concerne uniquement le modèle GPS, vous devrez donc acheter ailleurs si vous voulez un modèle avec des capacités cellulaires.

Vizio Le Vizio V-Series est l’un des téléviseurs 4K économiques préférés sur le marché, et pour le moment, vous pouvez l’acheter pour encore moins. Il est livré avec une télécommande vocale pratique, ainsi que Chromecast et Apple AirPlay intégrés, ce que beaucoup d’autres téléviseurs intelligents ne font pas. Ceux-ci vous permettent de diffuser, voire de mettre en miroir, le contenu de votre téléphone ou de votre ordinateur. Il offre également une image 4K UHD et un processeur actif IQ qui améliore la qualité de tout contenu non 4K.

Cuisinier Il y a une raison pour laquelle les friteuses à air sont rapidement devenues si populaires. Non seulement ils sont plus rapides et plus faciles qu’une friteuse ou un four traditionnel, mais ils sont également beaucoup plus sains car ils utilisent beaucoup moins d’huile que les méthodes de friture traditionnelles. Et avec sa capacité substantielle de 9 pintes et ses deux paniers de friture, ce Chefman TurboFry peut préparer un repas complet en quelques minutes. Les deux paniers cuisent les aliments séparément et vous pouvez même les régler pour qu’ils se terminent en même temps grâce au bouton de synchronisation intégré. Et les paniers et grilles à frire vont au lave-vaisselle, ce qui facilite le nettoyage.

Écovacs La seule chose qui soit meilleure qu’un robot qui aspire pour vous, c’est un robot qui passe aussi la serpillière. Le Deebot N8 Plus fait les deux et est équipé de tonnes de matériel avancé pour vous aider à garder votre maison propre. Il utilise la détection laser directe à temps de vol pour naviguer et générer une carte multi-étages de votre maison pour l’itinéraire de nettoyage le plus efficace. Vous pouvez même nommer différentes zones sur la carte pour un nettoyage plus précis. Le N8 Plus dispose de 2 300 Pa d’aspiration puissante, de vadrouilles et d’aspirateurs simultanément et il a une autonomie allant jusqu’à 110 minutes. Cette offre comprend également la station de base à vidage automatique qui peut contenir jusqu’à 30 jours de poussière et de cheveux afin que vous n’ayez pas à vider l’aspirateur à chaque fois que vous l’utilisez.

Amazone Apple fabrique nos tablettes préférées sur le marché, et l’iPad Pro est le modèle le plus avancé de sa gamme. Ce modèle 2021 est équipé d’une puce M1 d’Apple, le même processeur que celui que l’on trouve sur certains MacBook, ainsi que de la prise en charge du Wi-Fi 6 et jusqu’à 16 Go de RAM pour des performances rapides. L’écran est un superbe écran Liquid Retina, et il dispose d’un appareil photo de 12 mégapixels pour les photos et les appels vidéo. Les prix commencent à 599 $ pour le modèle 11 pouces et 799 $ pour le Modèle 12,9 poucesbien que la disponibilité soit limitée pour ce dernier.

