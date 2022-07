Walmart réduit ses prévisions de bénéfices alors que l’inflation oblige les acheteurs à dépenser plus pour la nourriture

Walmart a réduit lundi ses prévisions de bénéfices trimestriels et annuels, affirmant que l’inflation oblige les acheteurs à dépenser plus pour des produits de première nécessité comme la nourriture et moins pour des articles comme les vêtements et l’électronique.

Les actions de la société ont chuté d’environ 8% après les heures. Cela a également fait baisser les stocks d’autres détaillants, dont Target, qui a chuté de plus de 5%. Amazon a chuté de plus de 3 %. Macy’s, Kohl’s et Nordstrom ont chacun chuté de plus de 3% après les heures, alors que les investisseurs cherchaient à sortir des actions qui vendent principalement des vêtements et des articles pour la maison. L’écart a chuté d’environ 2 %.

Walmart a déclaré qu’il s’attend désormais à ce que les ventes des magasins comparables aux États-Unis augmentent d’environ 6% au deuxième trimestre, hors carburant, à mesure que les clients achètent plus de produits d’épicerie. C’est plus que l’augmentation de 4 à 5 % que l’entreprise attendait auparavant.

Cependant, ce mix de marchandises pèsera sur les bénéfices de l’entreprise. La nourriture a des marges bénéficiaires inférieures à celles des articles discrétionnaires, tels que les téléviseurs et les vêtements.

“Les niveaux croissants d’inflation des aliments et du carburant affectent la façon dont les clients dépensent, et bien que nous ayons fait de bons progrès dans l’élimination des catégories intransigeantes, les vêtements chez Walmart US nécessitent plus de dollars de démarque”, a déclaré le PDG Doug McMillon dans un communiqué de presse.

Il a déclaré que la société enregistrait de fortes ventes de retour à l’école aux États-Unis, mais s’attend à ce que les gens se retirent de l’achat de marchandises générales au cours du second semestre de l’année.

Les actions de la société ont chuté d’environ 8% après les heures. Cela a également fait baisser les stocks d’autres détaillants, dont Target, qui a chuté de plus de 4%. Amazon a chuté de plus de 3 %. Macy’s, Kohl’s et Nordstrom ont chacun chuté de plus de 3% après les heures, alors que les investisseurs cherchaient à sortir des actions qui vendent principalement des vêtements et des articles pour la maison. L’écart a chuté d’environ 2 %.

Lisez la version complète ici.

– Lauren Thomas de CNBC a contribué à ce rapport.

C’est une nouvelle de dernière heure. Veuillez vérifier les mises à jour.