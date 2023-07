Walmart réduit le prix de Walmart + pour les bénéficiaires de coupons alimentaires et d’autres aides

Walmart réduit le coût de son service d’abonnement pour les Américains qui reçoivent des coupons alimentaires et certains autres types d’aide gouvernementale, alors qu’il pousse à développer le programme et remarque une plus grande sensibilité aux prix parmi les acheteurs.

Le plus grand détaillant du pays a déclaré jeudi qu’il réduirait de moitié le prix de Walmart + pour les ménages à faible revenu. À partir du 20 juillet, les clients éligibles à une aide gouvernementale éligible peuvent payer 49 $ par an ou 6,47 $ par mois pour Walmart +. Cela se compare au prix typique de 98 $ par an ou 12,95 $ si les membres paient mensuellement.

Pour Walmart, cette décision pourrait aider à capturer et à conserver le groupe d’acheteurs qui pourraient être plus rapides à ignorer ou à annuler des services avec des frais récurrents ou à se tourner vers un autre détaillant comme un magasin à un dollar. Walmart n’a pas divulgué le nombre total d’abonnés à Walmart +, mais a déclaré qu’environ un quart de ses membres bénéficiaient d’une aide gouvernementale. Il a refusé de dire comment cela se compare au reste de sa clientèle.

Lors du dernier appel aux résultats de Walmart en mai, le PDG Doug McMillon a déclaré que les clients ressentent le fardeau de factures d’épicerie plus élevées. Il a qualifié l’inflation persistante, en particulier pour l’alimentation, de « l’un des principaux facteurs créant pour nous l’incertitude au cours de la seconde moitié de l’année ».

De nombreuses familles qui ont du mal à payer l’épicerie reçoivent également moins généreusement Avantages du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, anciennement connu sous le nom de coupons alimentaires, après la fin du financement d’urgence lié à la pandémie plus tôt cette année.

Le prix réduit de Walmart pourrait mettre Walmart + à la portée de plus d’acheteurs – s’ils sont prêts à payer les frais. Plus de 41 millions d’Américains ont reçu un financement pour l’alimentation via le SNAP en 2022, selon le Département de l’agriculture des États-Unis. Ce nombre n’inclut pas les personnes qui reçoivent un autre type d’aide gouvernementale et qui peuvent bénéficier de la réduction. La plupart des types d’aides figurant sur la liste, tels que Medicaid et le National School Lunch Program, aident les familles avec enfants ou celles qui souffrent d’insécurité alimentaire.

Walmart a lancé Walmart + en 2020 pour attirer les acheteurs et augmenter la probabilité qu’ils dépensent plus sur son site Web et dans les magasins. C’est semblable à Amazone Prime, et suit le livre de jeu des entrepôts basés sur l’adhésion, tels que Costco et Sam’s Club, propriété de Walmart

Les membres de Walmart + bénéficient de la livraison gratuite, de réductions sur le carburant, d’un accès au service de streaming Paramount + et de livraisons illimitées de commandes en ligne de 35 $ ou plus du magasin à leur porte.

Le programme semble avoir gagné du terrain, mais Walmart cherche toujours des moyens d’augmenter son adoption car il est à la traîne par rapport à Prime. Son nombre de membres est d’environ 12 millions, selon les estimations du chercheur de marché Consumer Intelligence Research Partners basées sur des enquêtes trimestrielles auprès des consommateurs et des recherches sur l’industrie.

D’autres fixent le décompte plus haut. Dans une estimation récente, Morgan Stanley a déclaré que Walmart + avait atteint environ 21,5 millions de membres, soit environ 17% de la pénétration des ménages aux États-Unis.

L’un ou l’autre chiffre, cependant, ne représente qu’une petite fraction des 170 millions d’adhésions estimées d’Amazon Prime aux États-Unis, selon le CIRP.

Amazon propose des frais réduits similaires pour les ménages à faible revenu qui sont éligibles à l’aide gouvernementale et qui s’inscrivent à Prime. Il facture 6,99 $ par mois, au lieu de 14,99 $ par mois. La baisse des frais a commencé en 2017.

En plus du prix réduit Walmart +, Walmart a déclaré qu’il était plus facile pour les familles recevant une aide alimentaire de faire leurs achats en ligne. Il a déclaré qu’il accepte désormais SNAP en ligne dans les 50 États. Les clients qui se qualifient pour SNAP peuvent ajouter leur carte d’avantages à l’application ou au site Web de Walmart, afin qu’ils puissent acheter des produits d’épicerie en ligne ou utiliser le ramassage en bordure de rue.

Amazon accepte SNAP dans tous les États sauf l’Alaska.

Pour Walmart, l’élargissement de la base d’abonnés de Walmart+ s’accompagne d’autres avantages. Non seulement les frais mensuels et annuels fournissent un flux de revenus, mais le programme permet au détaillant de mieux comprendre les préférences et les achats des clients.

Elle peut utiliser ces informations pour soutenir son outil d’analyse, Walmart Lumiminate, qu’elle vend à ses clients ou pour soutenir son activité publicitaire en pleine croissance, Walmart Connect.