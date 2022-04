Walmart propose des remises sur l’essence plus importantes pour attirer et fidéliser les abonnés

Alors que les prix grimpent à l’épicerie et à la station-service, Walmart a déclaré mercredi qu’il offrirait des rabais plus importants sur le carburant pour inciter davantage de clients à rejoindre et à renouveler Walmart+.

Chris Cracchiolo, vice-président senior et directeur général du service d’abonnement Walmart +, a déclaré que la dépense quotidienne est dans l’esprit de nombreux acheteurs, “surtout dans cet environnement très inflationniste”. Il a déclaré que le détaillant avait récemment interrogé ses clients et qu’environ la moitié d’entre eux avaient déclaré qu’ils modifiaient leur comportement en raison du carburant plus cher.

Walmart s’est tourné vers le service d’abonnement, lancé il y a environ 18 mois, comme un moyen d’étendre son activité de commerce électronique et d’encourager les clients à augmenter les dépenses en magasin et sur le site Web. Il a également servi de réponse de Walmart à Amazon Prime.

Walmart + coûte 98 $ par an ou 12,95 $ par mois. Il comprend la livraison gratuite des achats en ligne, les livraisons gratuites d’épicerie à domicile pour les commandes d’au moins 35 $, des rabais sur les ordonnances et d’autres avantages.

Avec une inflation à son plus haut niveau depuis quatre décennies, Walmart adapte ses prix bas comme un avantage concurrentiel. Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré à CNBC à la fin de l’année dernière que l’entreprise utiliserait l’inflation comme une opportunité pour gagner des clients. Au début de ce mois-ci, la société a diffusé une nouvelle publicité télévisée soulignant que Walmart était l’endroit où trouver de la valeur à un moment où “chaque jour semble devenir de plus en plus cher”.

Cette stratégie se répercute sur Walmart+.

À partir de mercredi, les membres Walmart + pourront économiser jusqu’à 10 cents par gallon dans plus de 14 000 stations-service. Le détaillant offrait déjà une remise sur le carburant, mais il a doublé les économies et multiplié par six le nombre de stations-service éligibles grâce à un partenariat avec Exxon Mobil.

D’autres entreprises, dont Sam’s Club, propriété de Walmart, BJ’s Wholesale et Krispy Kreme, ont également mis en place des remises sur le carburant.

La moyenne nationale pour un gallon d’essence ordinaire a coûté 4,13 $ mardi, selon AAA. C’est une augmentation de plus de 43 % par rapport au prix à la pompe de 2,89 $ de l’année précédente.

Cracchiolo, qui a déjà passé près de deux décennies chez American Express, a déclaré que Walmart avait décidé d’étendre cet avantage après avoir examiné la consommation de carburant des membres et entendu d’eux et de membres potentiels l’importance de cet avantage particulier.

Walmart ne partage pas publiquement les données d’adhésion, mais Cracchiolo a déclaré que les membres sont des acheteurs plus lucratifs et plus fréquents que ses clients non abonnés. De plus, les membres de Walmart+ dépensent plus de deux fois plus avec l’entreprise que l’acheteur typique de Walmart, puisqu’ils achètent à la fois en ligne et dans les magasins.

“Nous savons que les clients de Walmart + sont plus fidèles à Walmart”, a-t-il déclaré. “Ils nous donnent une part plus élevée de leur portefeuille global. Ils effectuent des transactions avec nous plus fréquemment et dépensent plus en moyenne que les non-membres, et ce comportement est vraiment dû au fait que nous avons développé cette confiance et qu’ils voient la valeur du programme.”

Il a ajouté que la partie épicerie de l’entreprise est “au cœur de la façon dont les membres achètent avec nous”.

Au cours de la dernière année, Walmart a ajouté plus d’avantages pour attirer les clients. Il a donné aux membres les premières informations sur les offres et un accès exclusif aux consoles de jeu convoitées pendant la saison des fêtes. Il a également organisé un événement de vente réservé aux membres et a commencé à proposer des plages horaires de livraison très demandées, comme les matins du week-end, aux membres uniquement. Et, en mars, il a offert six mois gratuits de Spotify Premium aux membres Walmart +.

Walmart a également annoncé le mois dernier que tous les employés des magasins et des entrepôts bénéficieraient d’une adhésion gratuite en tant qu’avantage pour les employés, leur permettant de partager leurs commentaires et d’avoir une expérience personnelle lors de la recommandation de Walmart + aux clients.

Scot Ciccarelli, analyste du commerce de détail chez Truist Securities, a déclaré que Walmart, le plus grand épicier du pays, avait un avantage naturel sur les autres entreprises proposant des programmes d’adhésion. Il a déclaré que les consommateurs sont moins susceptibles d’annuler un programme chez un détaillant alimentaire qu’ils ne le feraient pour, par exemple, un service de streaming.

Il a déclaré qu’Amazon avait montré la puissance des services d’abonnement et comment ils stimulaient les achats en les rendant rapides et faciles.

“La première chose que vous obtenez d’un service d’abonnement si vous incitez les gens à s’inscrire est la rigidité”, a déclaré Ciccarelli. “Vous êtes en quelque sorte enfermé. Vous avez fait l’investissement, autant utiliser le service. Quelqu’un qui faisait du shopping avec moi deux fois par mois, maintenant peut-être qu’il fait du shopping avec moi quatre ou cinq fois par mois. “