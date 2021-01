NEW YORK / DALLAS: Walmart Inc prévoit d’étendre ses activités publicitaires, en ajoutant de l’espace pour les publicités dans ses magasins américains et en partageant sa vaste mine de données sur les acheteurs avec les marques, a déclaré jeudi le plus grand détaillant du monde, cherchant à défier son rival Amazon.com Inc comme une puissance médiatique.

Les efforts sont essentiels au plan agressif de Walmart visant à faire croître son activité publicitaire plus de 10 fois au cours des cinq prochaines années, selon une source proche du dossier.

Reuters avait précédemment annoncé que les revenus publicitaires annuels de Walmart devraient atteindre près d’un milliard de dollars en 2020.

La société basée à Bentonville, dans l’Arkansas, avec près de 5 000 magasins dans tout le pays, s’est fixé comme objectif de devenir l’une des 10 principales plates-formes publicitaires des États-Unis dans les cinq prochaines années, un objectif «légèrement conservateur», selon la source.

Walmart a développé son activité publicitaire après des années de progrès saccadés, alors même que l’accord d’achat d’une participation de 7,5% dans l’application de partage de vidéos TikTok reste dans les limbes.

Walmart a recentré sa stratégie à partir du début de 2019, coupant les liens avec son partenaire publicitaire externe et prenant l’entreprise en interne sous le nom de Walmart Media Group. Désormais, il s’appellera Walmart Connect, a déclaré la société.

«Il s’agit de vraiment creuser et faire pivoter l’entreprise à partir d’une activité qui était vraiment axée sur la recherche et l’affichage avec nos plus grands fournisseurs», a déclaré à Reuters Janey Whiteside, directrice de la clientèle de Walmart. «Nous voulons continuer à le faire, tirer parti de nos propriétés physiques et trouver des moyens d’aider les annonceurs à mieux utiliser leur argent.»

Walmart a déclaré qu’il construirait une nouvelle plate-forme publicitaire en partenariat avec la société de technologie publicitaire Trade Desk Inc. Cela permettra aux marques d’utiliser les nombreuses données des acheteurs de Walmart pour rendre les publicités plus efficaces, même sur les sites Web et les applications que Walmart ne possède pas.

Les marques pourront cibler des publicités en utilisant les données de Walmart sur le comportement d’achat dans les catégories et les marques. Les annonceurs peuvent ensuite surveiller les ventes dans les magasins Walmart en temps réel et ajuster les campagnes publicitaires au besoin, a déclaré Whiteside.

Mesurer avec précision si une annonce a conduit à un achat a été un défi technologique à long terme. Walmart parie que permettre aux marques d’utiliser ses données sur des publicités sur des vidéos en streaming ou sur des téléviseurs intelligents attirera plus de dollars publicitaires.

Le détaillant a déclaré qu’il profiterait de ses magasins physiques pour rivaliser avec le détaillant en ligne Amazon et qu’il vendrait des publicités sur plus de 170000 écrans dans plus de 4500 magasins américains, y compris sur les téléviseurs et les écrans des bornes de paiement en libre-service.

«Nous avons cette source de données inégalée que nous pouvons mettre à profit», a déclaré Whiteside. « Qui d’autre peut réellement vous dire si un client a vu quelque chose en ligne, puis une semaine plus tard, l’a acheté physiquement dans le magasin? »