Walmart prévoit d’étendre sa sensibilisation spécialisée au VIH

Maintenant, Rosario possède un restaurant dans le New Jersey avec son mari. Chaque mois, il récupère dans sa pharmacie Walmart locale des médicaments qui rendent le VIH indétectable et intransmissible – une perspective qui était impensable il y a à peine une génération. Mais cette facilité d’accès lui donne maintenant de l’espoir.

David Rosario se souvient de la fin des années 1980 avec des émotions mitigées. Il avait atteint son objectif de devenir danseur professionnel à New York, mais dans ce monde, il a également perdu de nombreux jeunes amis masculins à cause du sida. Il y avait peu d’options de traitement disponibles à l’époque pour la maladie qui frappait particulièrement la communauté gay.

Les pharmaciens de l’entreprise ont suivi une formation spécialisée sur les conditions du VIH et les médicaments pour traiter et prévenir le virus. Une grande partie de cela consiste à savoir comment entamer une conversation avec des patients qui pourraient être à risque.

Walmart a lancé un programme pilote de pharmacie spécialisée dans le VIH fin 2021, ciblant un peu plus d’une demi-douzaine de communautés fortement touchées, y compris le comté de Rosario dans le New Jersey.

Les estimations des Centers for Disease Control and Prevention les nouvelles infections à VIH ont chuté de 12 % ces dernières années, passant de 36 500 nouveaux cas en 2017 à 32 000 en 2021. Pourtant, les disparités raciales et ethniques restent prononcées, les personnes de couleur représentant une part disproportionnée des nouveaux diagnostics de VIH. Les Afro-Américains représentaient 40% des nouveaux cas en 2021 et les Latinos 29%, selon les données du CDC.

Cette stigmatisation peut contribuer à ce que les personnes de certaines communautés hésitent à se faire soigner. Mais ce n’est pas le seul problème auquel les personnes susceptibles d’être séropositives sont confrontées.

L’année dernière, alors qu’un peu plus de la moitié des patients blancs non hispaniques avaient une couverture pour les médicaments de prophylaxie pré-exposition, connus sous le nom de PrEP, Les données du CDC montrent seulement 13,6% de Latino et 6,9% d’Afro-Américains les patients étaient couverts pour les médicaments, qui aident à prévenir la transmission du virus.

Pour aider à combler le vide, Walmart et deux de ses grands rivaux pharmaceutiques, SVC Santé et Walgreens ont adhéré à l’initiative du ministère de la Santé et des Services sociaux visant à mettre fin à l’épidémie de VIH d’ici 2030 en rendant les médicaments antiviraux plus largement disponibles et en fournissant des services de soutien.

« Il y a certains médicaments où peut-être que si vous manquez une dose, ce n’est pas la pire chose, vous n’aurez pas beaucoup d’impact, mais avec les médicaments contre le VIH/SIDA, cette observance est si importante », a déclaré Kleine.

CVS a rendu le dépistage du VIH disponible dans ses Minute Clinics et a aidé les patients à accéder aux ordonnances sans débours par le biais du programme gouvernemental connu sous le nom de À vos marques, prêts, PrEP.

De même, Walgreens a formé plus de 3 000 de ses pharmaciens pour offrir des conseils de traitement, fournir des tests continus et faciliter la livraison gratuite à domicile de médicaments anti-VIH pour aider à encourager les patients à adhérer aux schémas thérapeutiques.

Et Walmart a vu ses efforts de sensibilisation – auprès des cliniques de santé locales et des groupes communautaires qui aident les patients à obtenir une couverture médicale dans les communautés fortement touchées – commencer à porter leurs fruits.

« Quand ils sauront que nous avons une formation et des services supplémentaires pour aider leurs patients, nous commencerons à les voir entrer, et c’est à ce moment-là que nous pourrons nous engager avec eux », a déclaré Host. « C’est vraiment un excellent mariage entre la communauté et les entreprises. »

Le 27 juin, dans le cadre de la Journée nationale du dépistage du VIH, Walmart se joindra également à d’autres pharmacies et offrira des tests de dépistage du VIH gratuits dans ses magasins.

La sensibilisation du programme VIH est intervenue alors que les grandes pharmacies se concentrent sur l’expansion de leurs services de soins de santé. Ils espèrent que des initiatives telles que les pharmacies spécialisées souligneront leur rôle de fournisseurs de soins de santé au détail dans l’esprit des consommateurs et amélioreront les résultats pour les patients.

« J’espère qu’ils déploieront quelque chose comme ça dans les petites villes, les villes – qu’il est peut-être plus difficile d’obtenir des choses ou qu’ils ne le savent pas », a déclaré Rosario.