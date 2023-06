Walmart Plus contre Amazon Prime : devriez-vous changer de service de livraison d’épicerie ?

Vous connaissez probablement déjà Amazon Prime : le programme d’adhésion d’Amazon existe depuis 15 ans et compte plus de 150 millions d’abonnés payants. Un abonnement Prime (qui coûte 119 $ par an ou 12,99 $ par mois) comprend aux États-Unis et livraison gratuite le jour même dans certaines régions. Vous bénéficierez également d’une livraison gratuite à la date de sortie sur certaines précommandes. Si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant, vous pouvez obtenir un essai gratuit de Prime de 30 jours. Et si vous êtes un ou toi vous pouvez également obtenir un abonnement à prix réduit.

Le plus grand avantage d’Amazon Prime est la grande variété de produits disponibles pour une livraison gratuite en un à deux jours sans minimum d’achat. Vous trouverez plus de 10 millions d’articles disponibles pour et 3 millions supplémentaires pour l’expédition le jour même (mais vous devrez dépenser au moins 35 $ pour l’option le jour même).

Un élément important d’Amazon Prime est l’ensemble de ses avantages en matière de streaming. Avec votre abonnement Prime, vous aurez accès à Prime Video, Prime Music et Prime Gaming (Prime Video est le plus grand avantage ici, avec son vaste catalogue d’émissions de télévision, de films et d’originaux nouveaux et anciens.) Prime Reading vous permet d’emprunter des livres et des magazines pour votre tablette Fire ou votre liseuse Kindle ou votre application. Et Amazon First Reads vous offre un nouveau téléchargement de livre gratuit chaque mois. Prime Garde-robe vous permet également d’essayer certains vêtements sur le site avant de les acheter.

Les membres Prime de certaines villes bénéficient d’une livraison en 2 heures de Whole Foods Market, et ceux qui possèdent une carte Visa Amazon Prime Rewards bénéficient également d’une remise en argent de 5% sur les achats Whole Foods. Les membres Prime de certaines régions bénéficient également d’une livraison gratuite d’épicerie via Amazon Fresh, qui traite les commandes via les entrepôts Amazon au lieu de Whole Foods ou d’une autre épicerie. Whole Foods et Amazon Fresh n’ont pas de minimum de livraison d’épicerie, sauf si vous souhaitez une livraison gratuite en deux heures, auquel cas votre commande devra être d’au moins 35 $, ou vous devrez payer des frais de livraison de 4,99 $.

Les membres Prime bénéficient également de remises supplémentaires grâce à l’option S’abonner et économiser sur certains produits, comme les articles ménagers ordinaires.