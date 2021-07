Walmart perd le procès pour discrimination fondée sur le handicap de l’EEOC

Un jury a statué que Walmart doit payer plus de 125 millions de dollars de dommages-intérêts en un procès pour discrimination fondée sur le handicap déposée par la Commission américaine pour l’égalité des chances dans l’emploi, a annoncé vendredi l’agence fédérale.

Le procès alléguait que le détaillant avait violé la loi sur les Américains handicapés, qui interdit la discrimination fondée sur le handicap d’une personne. La poursuite a été déposée au nom de Marlo Spaeth, un employé de Walmart de 16 ans atteint du syndrome de Down.

Dans le procès, l’agence fédérale a déclaré que le détaillant avait modifié l’horaire de longue date de Spaeth et avait refusé de répondre à ses demandes d’heures différentes, même si elle faisait face à des défis en raison de son handicap. Il a dit qu’elle avait du mal à suivre les nouvelles heures, ce qui a entraîné des mesures disciplinaires pour absentéisme. En fin de compte, l’entreprise a licencié Spaeth, bien qu’elle ait obtenu des évaluations de performance positives de la part des gestionnaires. Il a également refusé de la réembaucher, même après que sa mère et sa sœur aient tenté d’intervenir et de trouver une solution, a déclaré l’EEOC.

« Les employeurs, quelle que soit leur taille, ont l’obligation en vertu de la loi d’évaluer la situation individuelle des employés handicapés lorsqu’ils examinent les demandes d’aménagements raisonnables », a déclaré la directrice du district de Chicago, Julianne Bowman, dans un communiqué de presse. « La demande de Mme Spaeth était simple et le nier a profondément modifié sa vie. »

Le porte-parole de Walmart, Randy Hargrove, a déclaré que la société examinait ses prochaines étapes. Il a déclaré que le détaillant souhaitait résoudre le problème avec Spaeth, mais a déclaré que les demandes de l’EEOC « étaient déraisonnables ».

Il a dit que le verdict sera réduit à 300 000 $, le maximum autorisé par la loi fédérale.

« Nous ne tolérons aucune forme de discrimination et nous accueillons régulièrement des milliers d’associés chaque année », a-t-il déclaré. « Nous ajustons souvent les horaires des associés pour répondre aux attentes de nos clients et bien que l’horaire de Mme Spaeth ait été ajusté, il est resté dans les délais qu’elle a indiqués qu’elle était disponible. »

L’EEOC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Vendredi midi, les actions de Walmart étaient relativement inchangées. Ils ont baissé de moins d’un pour cent à 141,53 $. Les actions du détaillant ont baissé de près de 2% jusqu’à présent cette année.