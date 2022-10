Walmart parie que l’inflation poussera les clients à rejoindre le service d’abonnement

Walmart a lancé son service d’abonnement, Walmart + en 2020. Il a ajouté des avantages, notamment des remises sur l’essence plus importantes et un accès gratuit à Paramount +.

Les Américains ont des tonnes d’abonnements.

Même avec l’inflation, Walmart pense qu’ils sont prêts à en payer un de plus.

Le service d’abonnement de Walmart est Walmart+. Le programme comprend des avantages tels que la livraison gratuite pour les achats en ligne, les livraisons gratuites depuis le magasin et des réductions sur l’essence. Il a fait ses débuts en septembre 2020, à une époque où de nombreux acheteurs essayaient d’éviter les magasins à cause de Covid-19.

Deux ans plus tard, le détaillant fait face à un contexte très différent. Le taux de croissance du commerce électronique de Walmart a ralenti. De plus en plus d’acheteurs sont retournés dans les magasins et d’autres sautent les achats discrétionnaires car ils dépensent plus en nourriture, en loyer et en autres nécessités.

Maintenant, Walmart devra prouver que son service d’abonnement peut se développer dans un climat plus difficile.

Chris Cracchiolo, responsable de Walmart +, a déclaré que les inscriptions et les renouvellements du service étaient restés stables ces derniers mois. Les membres du service ont tendance à être plus jeunes, plus férus de technologie et plus aisés que l’acheteur typique de Walmart.

Pourtant, il a déclaré que Walmart + avait également attiré de nombreux consommateurs à budget limité: environ 1 membre de Walmart + sur 4 reçoit des prestations d’aide alimentaire fournies par le gouvernement.

Ces données démographiques pourraient être un signe prometteur pour Walmart + car il navigue dans un segment qui trie rapidement les gagnants des perdants.