Walmart paiera les frais de scolarité des employés

Walmart, le plus grand employeur privé du pays, a annoncé mardi qu’il paierait les frais de scolarité et les livres d’un groupe d’écoles pour ses associés à temps partiel et à temps plein.

La société a publié un communiqué de presse indiquant que cette décision signifie qu’environ 1,5 million d’employés de Walmart et du Sam’s Club « peuvent obtenir des diplômes universitaires ou acquérir des compétences commerciales sans le fardeau de la dette scolaire ».

« Nous créons une voie d’opportunité pour nos associés de développer leur carrière chez Walmart, afin qu’ils puissent continuer à construire une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles », a déclaré Lorraine Stomski, vice-présidente principale de l’apprentissage et du leadership chez Walmart, dans le communiqué. .

« Cet investissement est une autre façon d’aider nos associés à poursuivre leur passion et leur objectif tout en éliminant les obstacles qui empêchent trop souvent les apprenants adultes d’obtenir des diplômes », a ajouté Stomski.

La société a également annoncé qu’elle annulait ses frais quotidiens de 1 $ pour que les employés participent à son programme Live Better U, qui a offert l’accès à des programmes pour obtenir un diplôme ou une autre formation.

Le programme comprend 10 partenaires académiques pour les employés de Walmart et Sam’s Club, notamment l’Université Johnson & Wales, l’Université d’Arizona, l’Université de Denver et plus encore. Les participants au programme doivent continuer d’être des employés à temps partiel ou à temps plein.

Walmart ajoute également des options supplémentaires pour les certificats et les diplômes, les options de certificats et de diplômes, comme l’administration des affaires et la cybersécurité.

Cette décision intervient alors que de nombreuses entreprises disent avoir du mal à trouver et à conserver des travailleurs. Les experts disent que certains travailleurs américains ne sont pas retournés au travail au milieu de la pandémie de coronavirus en cours pour de multiples raisons, notamment des inquiétudes concernant COVID-19, la garde d’enfants et plus encore.

Plus tôt cette année, Walmart a augmenté les salaires de 425 000 travailleurs. Son salaire minimum est de 11 $ l’heure.