Walmart n’organisera pas d’événement rival avec Amazon Prime Day

Target a averti les inventeurs le mois dernier qu’il en subirait un coup dur pour ses marges bénéficiaires en annulant les commandes et en démarquant les articles non désirés.

Les fortes remises de Walmart illustrent les mesures que les détaillants prennent pour vendre des marchandises excédentaires qui se sont accumulées à l’arrière des magasins et dans les entrepôts, même si cela nuit aux bénéfices. Walmart, Target et Gap font partie des entreprises qui font face à des niveaux de stocks plus élevés que d’habitude. Les détaillants ont attribué le problème à un mélange de facteurs, notamment commander trop, obtenir des produits saisonniers trop tard, les catégories pandémiques perdent de leur éclat et les consommateurs dépensent plus en services qu’en choses.

Les panneaux « Liquidation » jaune vif sont devenus incontournables dans de nombreux magasins ces dernières semaines, et son site Web vante des milliers de retours en arrière, un terme caractéristique pour les réductions de prix de 90 jours du discounter, sur les vélos, les friteuses à air et plus encore.

Les niveaux élevés de démarques dans les magasins Walmart ont poussé Oppenheimer à retirer la société de sa liste des meilleurs choix pour les investisseurs jeudi. Au lieu de cela, les meilleurs choix de l’entreprise dans la catégorie de la vente au détail de produits alimentaires / discount sont Dollar General, qui attire des clients soucieux de leur budget comme Walmart mais a moins d’articles coûteux vulnérables aux démarques, et Costco, qui a des acheteurs qui se soucient de la valeur, mais ont tendance à ont des revenus plus élevés.

Cela ouvre également une période plus difficile pour le secteur de la vente au détail. L’inflation a réduit les budgets des Américains, laissant moins de dollars pour les dépenses discrétionnaires. Les fortes promotions de certains détaillants poussent également les autres à réduire leurs prix. Et après une période de pandémie marquée par moins de remises et des bénéfices plus élevés, les acheteurs pourraient revenir à une mentalité de chasseur de bonnes affaires à l’approche de la rentrée scolaire et des saisons de magasinage des Fêtes.

L’abondance d’inventaire et de promotions crée une toile de fond unique pour Amazon Prime Day de cette année. La vente aura lieu mardi et mercredi. Depuis ses débuts en 2015, c’est devenu une fête du shopping qui a fait grimper les ventes non seulement pour Amazon, mais pour presque tous les détaillants en ligne.

Certains détaillants continuent d’organiser des événements de vente qui coïncident avec Prime Day. Target organise Deals Days, un événement de trois jours du lundi au mercredi avec des réductions sur des milliers d’articles dans toutes les catégories, de l’électronique à la beauté. Best Buy organise une vente Black Friday en juillet avec des offres sur les ordinateurs portables, les téléviseurs, les smartphones et plus encore du lundi au mercredi. Et Macy’s a lancé son événement Black Friday en juillet jeudi et il se poursuivra jusqu’à mercredi, avec des promotions en magasin et en ligne sur les vêtements, les accessoires, la beauté et la maison.

Alors que Walmart saute le marketing flashy et l’événement de vente à court terme, les remises seront abondantes pour les acheteurs qui se rendront dans ses magasins.

L’objectif de cours d’Oppenheimer pour Walmart est de 165,00 $, soit près d’un tiers de plus que le cours actuel des actions de la société. Parikh a déclaré que le discounter pourrait bénéficier d’attirer des acheteurs plus sensibles aux prix qui recherchent des produits d’épicerie et des produits de première nécessité à bas prix. Pourtant, il a déclaré que dans les trimestres à venir, cela serait comparé à une période de boom pandémique où les consommateurs disposaient de dollars de relance supplémentaires et de moins d’endroits pour les dépenser.

Au fur et à mesure qu’elles se heurtent à ces comparaisons difficiles, les perspectives économiques ont changé.

“Ce n’est pas ‘Ok, clarifions cela et nous allons revenir à ce à quoi tout ressemblait.’ Ce n’est tout simplement pas le cas”, a déclaré Parikh. “L’inflation alimentaire est vraiment élevée. Les prix de l’essence sont élevés. Ces pressions des consommateurs, car elles restent élevées, ne font que s’appuyer sur le consommateur, en particulier sur le consommateur à faible revenu.”

De plus, il y a des signes que de fortes remises se répercuteront sur la saison prochaine. Walmart prendra “quelques trimestres” pour revenir à des niveaux de stocks plus typiques, a déclaré le PDG américain de la société, John Furner, lors d’un événement pour les investisseurs début juin.

Jeudi, le détaillant de vêtements appartenant à Urban Outfitters, Anthropologie, a envoyé un e-mail aux clients pour promouvoir une vente à venir : une remise de 25 % sur les vêtements d’automne. C’est programmé pour le week-end prochain, en plein été.

CNBC Laurent Thomas contribué à ce rapport.