Walmart licencie des employés de l’entreprise après avoir réduit ses prévisions

Vue extérieure d’un magasin Walmart le 23 août 2020 à North Bergen, New Jersey

Walmart a confirmé mercredi avoir commencé à licencier des employés de l’entreprise environ une semaine après que l’entreprise a réduit ses perspectives de bénéfices et averti que les consommateurs avaient réduit leurs dépenses discrétionnaires en raison de l’inflation.

Dans une déclaration à CNBC, le géant de la vente au détail a décrit les licenciements comme un moyen de “mieux positionner l’entreprise pour un avenir solide”.

Anne Hatfield, une porte-parole de Walmart, a refusé de dire combien de travailleurs seront touchés et quelles divisions ont subi des coupes. Elle a déclaré que Walmart embauchait toujours dans des parties de ses activités en croissance, notamment la chaîne d’approvisionnement, le commerce électronique, la santé et le bien-être et les ventes publicitaires.

“Les acheteurs changent. Les clients changent”, a-t-elle déclaré. “Nous procédons à une restructuration pour nous assurer que nous sommes alignés.”

Walmart est le plus grand employeur privé du pays avec près de 1,6 million de travailleurs aux États-Unis

Les licenciements d’entreprises ont d’abord été signalés par le journal de Wall Street.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.