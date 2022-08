Walmart investit dans une entreprise d’éleveurs alors que les acheteurs préfèrent le bœuf de qualité supérieure

Pour le détaillant, l’accord signifie un approvisionnement plus important et plus constant de bœuf, y compris de meilleures coupes. Pour les acheteurs, il apparaîtra sous la forme de bœuf haché et de steaks – y compris le faux-filet, le surlonge et le contre-filet de New York – dans son rayon viande. Walmart s’approvisionnera en Angus auprès de l’entreprise, un type de bœuf issu d’une race bovine souvent associée à plus de saveur en raison de son persillage.

Walmart a refusé de divulguer le montant précis de son investissement. Dans le cadre de l’accord, cependant, le détaillant obtiendra la majorité du bœuf produit dans l’installation, qui devrait ouvrir d’ici la fin de 2024, a déclaré Tyler Lehr, vice-président principal du marchandisage pour les services de charcuterie, la viande et les fruits de mer pour Walmart US. sera également représenté au conseil d’administration de l’entreprise.

Alors que de plus en plus d’épiceries optent pour des viandes de meilleure qualité, Walmart a déclaré mercredi qu’elle investissait dans une entreprise dirigée par des éleveurs et des producteurs de bœuf pour augmenter son approvisionnement.

Walmart, le plus grand épicier du pays en termes de revenus, investit dans l’agriculture et la production alimentaire, car les consommateurs mangent différemment et recherchent plus d’informations sur les articles qu’ils jettent dans leurs paniers. L’entreprise a investi plus tôt cette année dans Plenty, une startup basée en Californie qui cultive des légumes-feuilles à l’intérieur et plus près des centres urbains. La méthode agricole de l’agriculture verticale utilise moins d’eau, élimine le besoin de pesticides et nécessite moins de transport pour se rendre à l’étagère du magasin.

Il y a deux ans, Walmart a ouvert une usine de transformation de bœuf pour le bœuf Angus à Thomasville, en Géorgie, et en 2018, elle a ouvert une usine laitière de haute technologie à Fort Wayne, Indiana.

L’investissement Sustainable Beef alimente également les engagements environnementaux et sociaux de Walmart. D’ici 2030, le détaillant, avec la fondation de l’entreprise, s’est engagé à protéger, restaurer ou gérer de manière plus durable au moins 50 millions d’acres de terre et 1 million de miles carrés d’océan d’ici 2030. Et il y a deux ans, il a déclaré qu’il travaillerait vers s’approvisionner en bœuf frais plus durable en travaillant avec les éleveurs sur la gestion des pâturages, l’approvisionnement en céréales et plus encore.

L’épicerie représente près de 60 % des ventes de Walmart aux États-Unis, selon son dernier rapport annuel. Les produits d’épicerie frais comme les fruits, les légumes et la viande sont particulièrement un moteur de croissance et influencent le lieu où les gens choisissent de faire leurs courses, a déclaré Lehr.

“Les clients continuent de nous dire que l’un des principaux points de différenciation est qu’ils veulent savoir d’où cela vient”, a déclaré Lehr. “Ils aiment savoir et en apprendre un peu plus à ce sujet plutôt que de simplement le voir sur le comptoir de la viande. Ils sont plus motivés et désireux de savoir quelle est la trame de fond des produits qu’ils achètent en magasin.”