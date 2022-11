Walmart Gunman a acheté un pistolet pour tuer des collègues et a laissé un «death note»

Le superviseur de Walmart qui a tiré et tué six de ses collègues dans un magasin de Chesapeake, en Virginie, mardi soir, a acheté un pistolet quelques heures seulement avant le massacre et a laissé une note sur son téléphone, dans laquelle il décrivait comment il prévoyait de cibler certains collègues et en épargner d’autres, selon de nouveaux détails publiés vendredi par la police de Chesapeake.

Alors que les amis et les proches des victimes pleuraient, avec une veillée aux chandelles prévue par la ville lundi, les nouveaux détails ont fourni la première indication de ce qui a conduit à l’éruption de violence au travail, qui a eu lieu en tant que membres de ce qui a été décrit comme un proche -L’équipe de tricot du jour au lendemain s’est réunie dans une salle de pause Walmart.

La police a déclaré qu’une analyse d’un téléphone appartenant au tireur, identifié comme étant Andre Bing, 31 ans, a révélé le message, dans lequel il a déclaré que les employés du magasin s’étaient moqués de lui et l’avaient comparé à un tueur en série. Dans ce qu’il a appelé une «note de mort», le tireur a déclaré qu’il ne tuerait pas un employé atteint d’un cancer parce que sa mère était décédée de la maladie.

« Mon Dieu, pardonne-moi pour ce que je vais faire… », se terminait la note, selon des images partagées par des responsables de la ville de Chesapeake sur Twitter. Les responsables n’ont pas précisé quand la note a été rédigée.