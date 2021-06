Walmart fermera tous les magasins américains pendant les vacances

Le plus grand détaillant du pays ferme ses portes le jour de Thanksgiving.

Walmart a annoncé vendredi qu’il fermerait tous ses magasins américains le jour de Thanksgiving dans ce qu’ils appellent un « merci » aux employés pour leur travail pendant la pandémie de COVID-19.

« La fermeture de nos magasins le jour de Thanksgiving est une façon pour nous de dire » merci « à nos équipes pour leur dévouement et leur travail acharné cette année », a déclaré Dacona Smith, vice-président exécutif et directeur de l’exploitation de Walmart US, dans un communiqué. « Nous espérons que tout le monde profitera de l’occasion pour être avec ses proches pendant ce qui est toujours un moment spécial. »

Les magasins fonctionneront aux heures normales la veille de Thanksgiving. Les détails sur les heures d’ouverture des magasins pour le Black Friday, le 26 novembre, seront révélés à une date ultérieure, a déclaré Walmart dans un communiqué.

En février, Target a annoncé qu’elle fermerait ses portes le jour de Thanksgiving. C’est la deuxième année consécutive que les deux détaillants ferment pendant les vacances, une tendance amorcée en 2020 en partie pour réduire les foules au milieu de la pandémie.

En juillet dernier, Walmart a annoncé qu’il fermerait ses magasins le jour de Thanksgiving 2020. Dans une note aux employés, le président et chef de la direction de Walmart US, John Furner, a reconnu que « les achats de vacances seront différents » alors que les cas de COVID-19 pourraient augmenter pendant les vacances.

Thanksgiving a généralement été un moment important pour les détaillants et les acheteurs, inaugurant le Black Friday et le début de la saison des achats des Fêtes.

Cependant, les détaillants ont poussé davantage leurs offres de vacances en ligne et ont proposé des alternatives aux achats physiques dans les magasins, y compris l’ajout de services de ramassage en bordure de rue.

