Walmart et Publix ont vendu des produits rappelés

Walmart a vendu des produits de poulet Tyson Foods qui font partie d’un rappel en raison d’un risque possible de listériose.

Publix a publié un avis de rappel concernant les produits de poulet grillés et préparés Tyson vendus dans ses magasins.

Les magasins Wegmans ont vendu deux des produits rappelés, des poitrines de poulet en dés et des lanières de poitrine de poulet.

Une liste complète de tous les détaillants qui ont vendu les produits rappelés par Tyson Foods devrait être publiée.

Walmart, Wegmans et Publix sont parmi les détaillants qui ont vendu les produits de poulet rappelés de Tyson Foods.

Les détaillants ont chacun publié des avis de rappel sur leurs sites Web, à la suite de l’annonce de Tyson Foods samedi qu’il rappelait volontairement environ 8,5 millions de livres de produits de poulet cuits et congelés pour une possible contamination par la listeria.

Le rappel comprend des produits entièrement cuits et surgelés de marque Tyson et des produits de marque privée pour les restaurants, notamment Jet’s Pizza, Casey’s General Store, Marco’s Pizza et Little Caesars.

Une liste complète des détaillants qui ont vendu les produits concernés n’était pas disponible lundi. Il sera publié sur le site Web de rappel du service de sécurité et d’inspection des aliments du ministère américain de l’Agriculture lorsqu’il sera disponible, a déclaré Tyson Foods dans un communiqué de presse.

En raison du week-end de vacances, davantage de détaillants devraient publier des avis de rappel sur leurs sites Web cette semaine.

Stewart’s Shops, une chaîne de magasins de proximité basée à New York, a déclaré que le rappel concerne trois produits qu’elle vend, dont deux sous sa marque de magasin Stewart’s Now & Then.

L’USDA a classé l’annonce comme un rappel de « classe I » et a déclaré qu’il s’agissait d’une « situation dangereuse pour la santé où il existe une probabilité raisonnable que l’utilisation du produit entraîne des conséquences graves et néfastes pour la santé ou la mort ».

Les Centers for Disease Control and Prevention ont émis une alerte à la sécurité alimentaire indiquant que les produits – qui ont été expédiés dans tout le pays aux détaillants et aux institutions, y compris les hôpitaux, les établissements de soins, les restaurants et les écoles – pourraient être liés à une épidémie de listeria qui a causé trois maladies et un décès.

L’USDA a déclaré que les consommateurs ne devraient pas manger les produits et devraient les jeter ou les retourner. Le CDC conseille aux entreprises de ne pas servir ou vendre les produits rappelés.

Les consommateurs ayant des questions sur le rappel peuvent appeler ou envoyer un SMS au 1-855-382-3101, a indiqué la société, notant que les représentants du service client seront disponibles du dimanche au vendredi de 8 h à 17 h HAC.

Liste de rappel de poulet de Tyson Foods

Les produits suivants sont inclus dans le rappel, qui, en plus des produits vendus dans les magasins à l’échelle nationale, comprend le poulet distribué aux restaurants et aux institutions, y compris les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers, les restaurants et les écoles.

Chaque emballage des produits rappelés porte le code d’établissement P-7089. Une liste complète des produits rappelés est publiée sur le site Web de l’USDA et sur Tysonfoods.com. Recherchez les codes de produit et les codes de date des produits concernés sur la liste USDA.

Sac de 20 onces Poitrine de poulet effilochée Tyson – Entièrement cuite, désossée, sans peau avec de la viande de côte, assaisonnée, saveur de fumée ajoutée

Sac de 22 onces de poitrine de poulet en dés rôtie au four entièrement cuite Tyson – désossée sans peau avec de la viande de côte, assaisonnée

Sac de 12 onces Lanières de poitrine de poulet Fajita entièrement cuites Tyson – Désossées sans peau avec saveur de fumée de viande de côte et couleur caramel ajoutée

Sac de 22 onces Lanières de poitrine de poulet entièrement cuites Tyson – Désossées, sans peau avec de la viande de côtes, saveur de fumée assaisonnée

Sac de 12 onces de poitrine de poulet en dés rôtie au four entièrement cuite Tyson – désossée sans peau avec de la viande de côte, assaisonnée

Sac de 12 livres Tyson entièrement cuit, désossé, sans peau – Poitrines de poulet effilochées avec viande de côtes

Sac de 10 livres Jet’s Pizza – Entièrement cuit, Fajita assaisonné, désossé, sans peau – Poitrines de poulet en dés avec viande de côtes

Sac de 10 livres Tyson Poitrine de poulet grillée en dés entièrement cuite avec viande de côtes

Sac de 39,93 livres Tyson entièrement cuit, assaisonné, grillé – Lanières de poulet désossées et sans peau CN pour Fajitas

Sac de 10 livres Tyson entièrement cuit, entièrement naturel, à faible teneur en sodium, désossé, sans peau – poulet effiloché noir et blanc

Sac de 10 livres Tyson entièrement cuit, faible en sodium, désossé, sans peau – poulet blanc effiloché

Sac de 10 livres Tyson entièrement cuit, faible en sodium, désossé, sans peau – Proportion naturelle de poulet effiloché

Sac de 10 livres Tyson entièrement cuit, faible en sodium, tout naturel – ½ » poulet en dés proportion naturelle

Sac de 10 livres Tyson entièrement cuit, faible en sodium – Poulet blanc en dés de ½ «

Sac de 10 livres Tyson entièrement cuit, grillé, désossé, sans peau – Lanières de poitrine de poulet avec côtes levées, pour Fajitas

Sac de 10 livres Lanières de poitrine de poulet grillées entièrement cuites Tyson avec viande de côtes

Sac de 8 livres Lanières de poitrine de poulet désossées et sans peau entièrement cuites avec viande de côtes

Sac de 10 livres Casey’s General Store – Lanières de poitrine de poulet entièrement cuites et grillées avec côtes levées

Sac de 10 livres Tyson entièrement cuits, assaisonnés au feu de bois, en dés, grillés, désossés, sans peau, poitrines de poulet avec côtes levées, saveur de fumée ajoutée

Sac de 7,5 livres Lanières de poitrine de poulet grillées entièrement cuites – désossées, sans peau avec côtes levées

Sac de 10 livres Marco’s Pizza entièrement cuite, lanières de poitrine de poulet tranchées avec côtes levées, saveur de fumée ajoutée

Sac de 10 livres Tyson entièrement cuit, assaisonné au feu de bois, lanières de poitrine de poulet grillées avec côtes levées, saveur de fumée ajoutée

Sac de 12 livres Tyson Poitrine de poulet effilochée sans peau et désossée entièrement cuite avec viande de côtes

Sac de 10,32 livres Tyson entièrement cuit, entièrement naturel à faible teneur en sodium, désossé, sans peau, poulet effiloché noir et blanc

Sac de 10 livres Sections d’ailes de poulet entièrement cuites Little Caesars

Sac de 10 livres Tyson Viande de poulet désossée entièrement cuite et grillée au charbon pour Fajitas

Sac de 30 livres Tyson Entièrement cuit, désossé, sans peau Lanières de fajitas au poulet foncé Saveur de fumée ajoutée

Sac de 30 livres Tyson entièrement cuit, rôti, marqué au gril, entièrement naturel désossé, lanières de cuisse de poulet sans peau

Sac de 10 livres Tyson entièrement cuit, faible en sodium, désossé, sans peau, poulet effiloché noir et blanc

Sac de 12 livres Tyson Poitrine de poulet effilochée entièrement cuite, désossée et sans peau avec viande de côtes

Rappel de Walmart Tyson Foods

Walmart a publié un lien vers l’avis de rappel de l’USDA sur son site Web de rappel et a déclaré que les produits étaient vendus dans tous les magasins Walmart.

Rappel de poulet Publix Tyson

Selon l’avis de rappel Publix, les produits suivants ont été vendus dans les magasins Publix :

Lanières de poitrine de poulet grillées et prêtes Tyson, 22 onces

Poitrine de poulet en dés grillée et prête au four Tyson, 22 onces

Poitrine de poulet grillée et prête à l’emploi Tyson, 20 onces

Rappel de poulet de Wegmans Tyson Foods

Wegmans a publié dimanche un avis de rappel sur son site Web pour deux produits Tyson. La chaîne a déclaré que les produits peuvent être retournés au service clientèle pour un remboursement complet.

Poitrine de poulet en dés entièrement cuite Tyson : CUP 0-23700-01627-0. Les codes impactés sont 0511DXT10, 0781DXT10 et 0911DXT10.

Lanières de poitrine de poulet entièrement cuites Tyson : CUP 0-23700-01625-6. Les codes impactés sont 0441DXT10 et 0991DXT10.

Rappel de poulet Stewart’s Shops

Stewart’s Shops a également publié un avis de rappel sur son site Web.

Stewart’s Now & Then Entree’s Chicken Riggies 12 onces avec des dates de péremption du 9 et du 19 septembre.

Stewart’s Now & Then Entree’s Chicken Alfredo 11oz avec dates de péremption du 24 août, 12 septembre, 25 septembre et 30 septembre.

Poulet Tyson surgelé : Tout paquet de 22 onces de lanières de poitrine de poulet grillées entièrement cuites Tyson.

Selon le rappel de Stewart, les clients qui ont acheté l’un des articles concernés « sont priés de les rapporter à leur magasin Stewart’s local pour un remboursement complet » ou peuvent appeler le service de la consommation de Stewart au 518-581-1200 poste 2130.

Cette histoire sera mise à jour.

