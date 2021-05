Walmart et Gap s’associent pour créer une nouvelle marque de décoration intérieure

Gap et Walmart lancent une marque exclusive de décoration intérieure, Gap Home. Il sera lancé sur le site Web du détaillant à grande surface et sera éventuellement vendu dans les magasins.

Avec le lancement, Walmart se développera davantage dans la maison et la mode, générera du buzz et potentiellement séduira de nouveaux clients. Le détaillant a ajouté plus de marchandises générales, des meubles aux vêtements, à son site Web afin de stimuler les ventes en ligne et de transformer le commerce électronique en une entreprise rentable. Les ventes en ligne de Walmart aux États-Unis ont augmenté de 79% l’année dernière, par rapport à l’année précédente, la pandémie ayant poussé plus d’acheteurs en ligne.

Les conditions financières et la durée de la transaction n’ont pas été divulguées. Pourtant, les deux sociétés ont déclaré que la marque était le début d’un partenariat à long terme. Anthony Soohoo, vice-président exécutif de Walmart pour la maison, a déclaré que les clients devraient s’attendre à voir de nombreuses collections inspirées du denim et du chambray au fil des ans.

La marque, Gap Home, sera lancée sur le site Web de Walmart le 24 juin et proposera éventuellement les articles les plus populaires dans certains des magasins à grande surface. Il débutera avec environ 400 pièces de literie, de bain et d’accessoires de décoration. Le prix de la collection initiale varie de 15,88 $ pour un oreiller de style denim à 64,98 $ pour un ensemble de couette king size.

Walmart a signé un accord pluriannuel avec Gap pour créer une marque d’articles pour la maison, alors que le discounter cherche à générer plus de ventes en ligne et que le détaillant de vêtements espère renforcer sa marque auprès des acheteurs.

Walmart a lancé d’autres marques exclusives pour la maison, notamment The Pioneer Woman avec le célèbre chef Ree Drummond. Le détaillant a élargi cette gamme au-delà des ustensiles de cuisine avec de la nourriture, des vêtements et plus encore.

Le détaillant a également d’autres marques privées dans la catégorie maison, dont plusieurs développées avec l’actrice Drew Barrymore et une autre inspirée du magazine Better Homes & Gardens.

Le discounter déroge également à une stratégie de son grand rival. Target a gagné du terrain avec des marques et des collaborations exclusives – comme une collection d’articles pour la maison à durée limitée avec Levi Strauss & Co. plus tôt cette année et Hearth & Home, une marque développée avec la société de Chip et Joanna Gaines, Magnolia.

Avec de fortes ventes tout au long de la pandémie, Walmart et Target sont devenus la nouvelle version des grands magasins avec un mélange de marchandises, mais dans des emplacements pratiques hors des centres commerciaux.

Gap s’efforce, entre-temps, de reconquérir les acheteurs et les ventes après avoir été touché par la pandémie. Même avant la crise sanitaire, il avait du mal à rester pertinent auprès de nombreux consommateurs. Son label homonyme Gap et sa marque Banana Republic ont été des points faibles, tandis que sa bannière Old Navy favorable aux bonnes affaires et son activité en plein essor Athleta, qui vend des équipements d’entraînement pour femmes, ont fourni des poches de croissance. Il espère trouver le bon mélange de magasins, dans toutes ses marques, qui stimulera les ventes dans les années à venir.

Pour l’exercice 2021, Gap a prévu que les ventes nettes augmenteraient d’un pourcentage entre adolescents et adolescents par rapport aux niveaux de 2020. Le détaillant devrait publier ses bénéfices après la cloche de jeudi.

Mark Breitbard, PDG des opérations mondiales de Gap, a déclaré que le détaillant avait recherché de nouvelles façons de capitaliser sur sa marque par le biais de son agence de licence, IMG. Pour Gap, l’accord donne à l’entreprise un flux de revenus plus prévisible et met sa marque devant de nouveaux clients qui n’auraient peut-être pas fait leurs achats dans ses magasins auparavant, a-t-il déclaré.

Gap et Walmart ont entamé des discussions sérieuses sur la marque maison en décembre.

« C’était comme si cela pouvait être un partenariat très intéressant pour nous, et c’est ainsi que les conversations ont commencé », a déclaré Breitbard. « Et ils viennent de gagner du terrain, et maintenant nous avons deux marques américaines fortes qui travaillent ensemble. »

Les détaillants feront la promotion de la marque ensemble, bien que Walmart la distribuera. Les deux groupes de clients recevront des e-mails concernant le lancement. Le site Web de Gap mettra en évidence certains des articles de la marque maison et dirigera les acheteurs vers le site Web de Walmart.

Breitbard a déclaré que Gap pourrait également placer des marchandises dans certains magasins Gap. À l’avenir, il a déclaré que Gap pourrait concéder sa marque à d’autres partenaires de vente au détail dans des catégories autres que l’habillement et la maison.

« Ce dont nous faisons la transition, c’est d’être un détaillant strictement vertical vendant des vêtements », a-t-il déclaré.