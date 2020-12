CHICAGO / NEW YORK: Sept fois le mois dernier, Benjamin Karmis, un prêtre de 26 ans de Wheaton, dans l’Illinois, n’a pas réussi à mettre la main sur la dernière console de jeu vidéo Sony PlayStation 5 sur des sites Web de vente au détail, notamment Walmart Inc et Facebook Marketplace.

Mais ce n’est pas parce qu’une autre personne l’a battu à l’achat.

Au lieu de cela, Karmis et d’autres acheteurs ont été dépassés par le logiciel dit «scalper bot», que les revendeurs utilisent pour récupérer des produits en ligne et les remettre en vente quelques instants plus tard à des marges importantes sur eBay et Amazon Marketplace.

le coronavirus La pandémie qui a retenu des millions d’acheteurs à la maison a également encouragé ces revendeurs, dont l’arbitrage high-tech – légal dans la plupart des pays – est source de chagrin pour les acheteurs de tous les jours.

« Il n’y a aucun moyen possible que j’aurais pu être plus préparé pour en obtenir un, et j’ai échoué à chaque fois », a déclaré Karmis.

Cette année, les robots ont également ciblé les produits essentiels de l’époque de la pandémie, notamment le papier hygiénique Charmin de P&G et le Lysol de Reckitt Benckiser. En Grande-Bretagne, des bots se sont même emparés des créneaux de livraison d’épicerie réservés aux personnes âgées.

Les détaillants tentent de nouvelles tactiques alors que la pandémie a élargi la revente par bot à de nouvelles catégories de produits et a élargi l’attrait de la revente à un moment où de nombreuses personnes ont perdu leur emploi, ont déclaré des consultants et des experts en cybersécurité.

Certains magasins ont promis d’intensifier les mesures de cybersécurité. D’autres ont étalé la disponibilité ou n’ont offert des produits qu’à une poignée de clients établis.

«Étant donné que les scripts de robots évoluent constamment et sont réécrits, nous avons construit, déployé et mis à jour en permanence nos propres outils de détection de robots qui nous permettent de bloquer avec succès la grande majorité des robots», a déclaré un porte-parole de Walmart à Reuters.

Il a ajouté: «Le volume en ligne a déjà été élevé cette année en raison du COVID, et la sortie des consoles de nouvelle génération crée un volume de trafic et des modèles jamais vus auparavant.»

Certains clients ont déclaré que le site Web de la société s’était écrasé lorsqu’ils ont essayé d’acheter l’une des nouvelles consoles. Walmart a déclaré que malgré un trafic intense, son site restait en ligne.

‘INTERDIT À LA REVENTE’

Les robots Scalper ont d’abord pris de l’importance sur les marchés de la billetterie de concerts et des baskets en édition limitée il y a une dizaine d’années, les revendeurs se plaçant en tête de la file d’attente en ligne.

Bien que la loi américaine interdise les scalpers de billetterie en vertu de la loi fédérale de 2016 sur les meilleures ventes de billets en ligne (BOTS), aucune protection de ce type n’existe pour les détaillants.

«C’est un peu néfaste, mais est-ce illégal? Non », a déclaré Edward Roberts, spécialiste de la sécurité des applications au sein de la société de cybersécurité Imperva.

Nike Inc, une cible majeure des revendeurs, a mis au point des moyens créatifs de lutter contre les bots, comme donner aux membres établis de son application SNKRS la possibilité de réserver des chaussures qu’ils peuvent acheter dans un magasin Nike.

En 2018, Nike est allé jusqu’à proposer une paire de baskets Air Jordan 1 rouges estampillées de la mention «NOT FOR RESALE» sur la semelle. Ceux-ci vont maintenant pour près de 1000 $ sur le marché de revente en ligne StockX.

«C’est un problème majeur, mais en même temps, je pense que les détaillants cherchent maintenant des moyens de lutter contre les robots avec de meilleurs pare-feu et en incitant les consommateurs à s’engager davantage dans des choses comme les tirages au sort en magasin», a déclaré Jay Somerville, ancien acheteur de vêtements chez Nike .

Chez Walmart, la plupart du trafic «significativement plus élevé» pour les nouvelles consoles de jeux vidéo provient de robots, a déclaré le porte-parole de la société. Le 25 novembre, le plus grand détaillant au monde a bloqué plus de 20 millions de tentatives de robots dans les 30 premières minutes d’un événement de vente PS5 ce jour-là, entre autres mesures préventives.

La société effectue également des audits après-vente, annulant les commandes passées par des robots et mettant ces produits à la disposition des consommateurs réguliers.

Target Corp et GameStop Corp ont également déclaré disposer d’un logiciel de protection contre les robots de haute technologie sur leurs sites Web, refusant de fournir plus de détails.

Mais à mesure que l’utilisation de ces robots s’étend à travers les régions et les catégories de produits, leurs codeurs ont gardé une longueur d’avance sur les responsables de la sécurité de l’entreprise.

La plupart des robots scalpeurs rechargent les pages Web toutes les quelques millisecondes pour gagner un avantage en ajoutant des produits à leur panier. Certains essaient de se déguiser en centaines de clients différents de différents endroits.

Parfois, les revendeurs suppriment temporairement le site Web d’un détaillant, distrayant les programmes de sécurité pour laisser passer les robots scalpers entre les mailles du filet, a déclaré Thomas Platt, responsable du commerce électronique chez Netacea, une société de sécurité des robots.

Les robots de revente peuvent coûter jusqu’à 5000 $ chacun sur les marchés en ligne ou via des anneaux coordonnés sur les sites de médias sociaux. Les robots Scalper sont devenus de plus en plus courants, facilement trouvés en entrant des expressions telles que «Nike bot» ou «PS5 bot» dans les moteurs de recherche en ligne. Les gens peuvent y acheter un accès à durée limitée pour aussi peu que 10 $ à 20 $.

« Il y a beaucoup d’argent là-dedans, et la PS5 en est un excellent exemple », a déclaré Platt. Netacea a identifié un anneau de revente de console, par exemple, qui a rapporté entre 1 et 1,5 million de dollars au cours des deux dernières semaines de novembre.

CrepChiefNotify, basé au Royaume-Uni, un service d’abonnement qui enseigne aux membres comment utiliser les bots et les avertit de la disponibilité des articles chauds, affirme que ses clients ont acheté environ 6000 nouvelles PS5 et Xbox.

La société a déclaré qu’elle avait doublé le nombre de ses membres à 4 000 depuis le début de la pandémie, lorsque plusieurs de ses membres ont perdu leur emploi. Il affirme que ses clients ont généré un bénéfice d’environ 400 livres britanniques (534,40 $) en moyenne par console de jeu lors de leur revente.

«Ce sont des entreprises… les gens paient leurs hypothèques en faisant cela», a déclaré Roberts d’Imperva. «Ils ont un objectif et il est motivé financièrement, donc ils ne vont pas disparaître.»

(1 USD = 0,7485 livre)