Walmart entre dans le métaverse avec Roblox

Walmart entre dans le métaverse avec deux expériences en première lundi sur la plate-forme de jeu en ligne Roblox.

La première incursion du géant de la vente au détail dans le monde virtuel comprendra un dirigeable qui laisse tomber des jouets, un festival de musique avec des artistes en vogue, un tas de jeux différents et un magasin de marchandises virtuelles, ou “verch”, qui correspond à ce que les clients peuvent trouver chez Walmart. magasins et sur son site Internet.

Les deux expériences s’appellent Walmart Land et Walmart’s Universe of Play.

Walmart expérimente de nouvelles façons d’atteindre les acheteurs, en particulier après avoir vu la pandémie bouleverser les habitudes d’achat et alimenter l’engagement des consommateurs avec les médias sociaux, les applications et les sites Web de jeux.

Le détaillant à grande surface a organisé des événements de diffusion en direct achetables sur TikTok, Twitter et YouTube. Il a créé des recettes de repas grâce à un partenariat avec Meredith, la société de médias qui possède Allrecipes, Parents et Better Homes & Gardens. Il a également déployé un outil de réalité augmentée sur Pinterest qui permet aux acheteurs de voir à quoi ressembleraient les meubles ou la décoration dans leur propre maison.

Roblox servira de terrain d’essai pour Walmart alors qu’il envisage des mouvements dans le métaverse et au-delà, a déclaré William White, directeur du marketing de Walmart. Il a déclaré que les expériences sont conçues en pensant à la prochaine génération d’acheteurs, en particulier la génération Z, généralement définie comme ayant environ 25 ans ou moins. White a déclaré que la société cherchait à apprendre du partenariat.

“Comment stimulons-nous la pertinence dans la conversation culturelle ? Comment développons-nous la communauté et l’engagement ? Comment déplaçons-nous l’aiguille d’une préférence de marque [standpoint] avec un public plus jeune ?”, a-t-il déclaré. “C’est ce que nous essayons d’accomplir ici.”

Walmart a discrètement déposé des marques liées au métaverse plus tôt cette année. Certaines des marques ont indiqué leur intérêt à fabriquer ou à vendre des biens virtuels et à offrir aux utilisateurs de la monnaie virtuelle, ainsi que des jetons non fongibles ou des NFT.

White a refusé de dire si ou comment Walmart utilisera ces marques.

Pour l’instant, il a déclaré que Walmart ne gagnerait pas d’argent grâce à ses expériences immersives. Les joueurs peuvent gagner des jetons et d’autres récompenses à échanger contre des marchandises virtuelles sur Roblox. Des marques nationales, comme la marque de jouets LOL Surprise! et les écouteurs Skullcandy, ont été inclus dans les expériences en fonction de leur popularité auprès du jeune public de joueurs de Roblox – non basé sur le paiement, a-t-il déclaré.

Cependant, Walmart pourrait gagner de l’argent à l’avenir en facturant une marque pour l’inclusion ou en essayant de transformer les expériences virtuelles des gens en visites de magasins ou en achats en ligne dans le monde réel, a déclaré White.

Le concert virtuel d’octobre de Walmart Land, “Electric Fest”, mettra en vedette Madison Beer, Kane Brown et Yungblud.

Walmart essaie de relier les points entre les mondes virtuel et physique.

Universe of Play propose des jeux qui présentent des articles de la liste des meilleurs jouets de Walmart pour la saison des fêtes – comme les scooters Razor et les personnages de Paw Patrol et Jurassic World – un coup de pouce potentiel pour que les utilisateurs de Roblox les demandent. Walmart Land propose un parcours d’obstacles d’articles surdimensionnés des marques de beauté axées sur la génération Z du détaillant, tels que les produits de soin de la peau de Bubble et le maquillage d’Uoma by Sharon C, et un dressing virtuel avec des vêtements de ses lignes de mode exclusives, telles que Assemblage gratuit.

Roblox a attiré de nombreux nouveaux utilisateurs pendant la pandémie de Covid et a fait ses débuts en bourse l’année dernière. La plateforme de jeu est passée de 32,6 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en 2020 à plus de 52 millions, selon la société. Il a historiquement attiré plus de jeunes enfants et d’adolescents, mais la société a déclaré qu’il attirait des utilisateurs d’une tranche d’âge plus large.

La plate-forme tire l’essentiel de son argent des achats intégrés, mais teste la publicité en ligne et prévoit une campagne publicitaire plus large l’année prochaine.

La valeur marchande de Roblox est d’environ 21,2 milliards de dollars, mais ses actions ont baissé de près de 66 % jusqu’à présent cette année.

Au fur et à mesure que la base d’utilisateurs de Roblox a augmenté, de plus en plus de détaillants et de marques se sont lancés. Il s’agit notamment de designers haut de gamme comme Ralph Lauren et de marques destinées aux adolescents comme PacSun. La marque de chaussures de sport Vans a un skatepark virtuel à Roblox.

Dans un article de blog sur l’année, Roblox a souligné le succès des expériences de marque, y compris les meilleures destinations pour les utilisateurs de 17 ans ou plus. Ceux-ci comprenaient Nikeland, où les avatars des gens peuvent participer à un concours de dunk ou essayer l’équipement de l’entreprise, et Gucci Garden, où les utilisateurs pouvaient explorer une boutique d’articles virtuels en édition limitée et où les avatars pouvaient prendre la pose.