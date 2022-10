Walmart embauche moins de travailleurs saisonniers alors que de plus en plus de personnes recherchent un emploi

Alors que la saison des vacances d’hiver se réchauffe, le marché du travail saisonnier semble refléter la tension actuelle du marché du travail régulier, avec trop de personnes postulant pour trop peu de postes vacants.

Les recherches d’emplois saisonniers ont bondi de 33 % en septembre par rapport à l’année précédente, selon un Indeed étude publiée plus tôt ce mois-ci. Mais la demande des employeurs pour les travailleurs saisonniers a chuté de 8,2 % au cours de la même période, ce qui signifie que davantage de travailleurs pourraient être en concurrence pour moins de rôles.

“Cela va avoir un impact sur le pouvoir de négociation des travailleurs en cette saison des fêtes”, a déclaré Cory Stahle, économiste au Hiring Lab d’Indeed, à CNBC Make It.

Malgré moins d’offres d’emploi cette année par rapport à 2021, Indeed a quand même trouvé plus d’offres d’emplois saisonniers qu’en 2019 et 2020. Étant donné que de nombreux postes saisonniers sont des emplois en personne, 2021 aurait pu voir les employeurs surcompenser pour rattraper les coupures pendant la saison des vacances 2020, dit Stahlé.

Walmart et Macy’s font partie de plusieurs grands détaillants qui ont annoncé des réductions importantes de leurs objectifs d’embauche saisonnière. En septembre, Walmart a annoncé qu’il embaucherait 40 000 employés avant la période des fêtes, soit une fraction de l’objectif de 150 000 qu’il s’était fixé pour les associés saisonniers en 2021.

Toujours en septembre, Macy’s a annoncé qu’elle embaucher plus de 41 000 travailleurs saisonnierspar rapport aux 48 000 emplois saisonniers prévus en 2021.

Target, en revanche, visera le même nombre – 100 000 embauches saisonnières – que l’année dernière.

“Il y a encore beaucoup d’opportunités là-bas”, déclare Stahle. “Mais il y a beaucoup moins d’opportunités que l’année dernière.”

Les employeurs ne semblent pas non plus pressés d’embaucher de l’aide saisonnière. La part des offres d’emploi mentionnant un besoin urgent est passée de 10 % en 2021 à 6 % en 2022, selon Indeed. Les employeurs ont également réduit les incitations telles que les primes de signature, annonçant d’autres mauvaises nouvelles pour les demandeurs d’emploi.

L’augmentation des salaires est, sans surprise, la priorité des personnes à la recherche d’un travail saisonnier, selon un enquête publiée plus tôt ce mois-ci par l’agence de recrutement PeopleReady. “Le travail saisonnier reflète l’économie plus large et le genre de désir humain plus large de se sentir pris en charge par un employeur”, a déclaré Stahle.

Malgré le coût de la vie élevé et les craintes de récession, les gens n’ont pas commencé à chercher du travail supplémentaire en grand nombre. La part des travailleurs occupant plusieurs emplois reste inférieure aux niveaux d’avant la pandémie, selon les données les plus récentes du Bureau du travail et des statistiques.

Ne manquez pas :

Les prix de la dinde sont 73% plus élevés que l’an dernier et pourraient rester ainsi jusqu’à Thanksgiving, selon un stratège des matières premières

10 entreprises qui vous permettront de travailler de n’importe où et qui embauchent maintenant

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire