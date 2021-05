Walmart double ses offres alors que l’inflation fait grimper les prix

L’inflation fait grimper les prix des articles, des sodas aux couches, mais Walmart a déclaré qu’il mettait davantage de produits en vente.

Le PDG de Walmart aux États-Unis, John Furner, a déclaré mardi lors d’un appel aux résultats que le détaillant avait environ 30% de rabais supplémentaires dans les magasins au premier trimestre par rapport à la même période il y a un an. Il a déclaré qu’il prévoyait de continuer à suspendre les accords et d’élargir les écarts de prix pour se démarquer de ses concurrents.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons vu nos écarts de prix s’améliorer par rapport au marché et nos marchands travaillent dur pour que cela se poursuive », a-t-il déclaré.

Le géant de la vente au détail s’est forgé une réputation pour son slogan et se concentre sur les «bas prix au quotidien». Dans l’allée de son magasin, il promeut les ventes – appelées rollbacks – sur des enseignes avec de gros chiffres destinés à attirer l’attention des acheteurs et à vanter combien ils pourraient économiser.

Au cours des premiers mois de la pandémie, cependant, Walmart et d’autres épiciers ont en grande partie retiré les promotions alors qu’ils avaient du mal à garder les stocks sur les tablettes. Au lieu de fixer le prix du stock pour encourager les clients à acheter des produits multiples, de nombreux détaillants ont restreint les achats d’articles populaires, du papier toilette au bœuf haché. Certains détaillants ont également réduit leurs commandes d’articles sautés comme des vêtements, ce qui a conduit à moins de marchandises restantes qui se sont retrouvées sur le support de liquidation.

Dernièrement, les détaillants ont été confrontés à un nouveau défi: les hausses de prix des sociétés de biens de consommation emballés comme Coca-Cola et Procter & Gamble à mesure que les coûts des produits de base augmentent.

Walmart, cependant, a déclaré qu’il tenait la ligne. Pour le détaillant, des ventes fréquentes indiquent davantage un retour à la normale. Il double l’un de ses principaux avantages concurrentiels alors que de plus en plus d’Américains achètent de nouveaux vêtements, des kits de blanchiment des dents et d’autres produits pour retourner dans le monde.

Le détaillant a dépassé les attentes de Wall Street pour les bénéfices du premier trimestre. Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a déclaré que les Américains «veulent sortir et faire du shopping» alors qu’ils se préparent à socialiser et à prendre des vacances.

Furner a déclaré qu’il était particulièrement important de sous-coter les concurrents en matière de prix, car de plus en plus d’acheteurs se sentent à l’aise d’aller dans différents magasins pour comparer et obtenir la meilleure affaire. Au plus fort de la crise sanitaire, les consommateurs avaient tendance à limiter leurs courses, à acheter de nombreux articles dans un seul magasin et à se rendre dans celui qui se trouve à proximité.

Cela peut changer car les gens s’inquiètent moins pour leur sécurité et plus pour leur budget tout en jonglant avec une liste croissante de dépenses, des déplacements au bureau aux repas au restaurant et aux séjours à l’hôtel. Cette année, il a déclaré que «la valeur pourrait être plus importante que la commodité».

Il a déclaré que la taille du détaillant et la composition de ses produits, des vêtements aux produits électroniques grand public, lui conféraient un avantage. Il a déclaré qu’il pouvait compenser les baisses de prix en vendant des articles à plus forte marge, même dans la même catégorie. Par exemple, a-t-il dit, la viande, les produits et la boulangerie ont tendance à être plus rentables que certaines autres épiceries. Vendre davantage de ces articles « nous permet de maintenir les positions de prix que nous avons gérées », a-t-il déclaré.

De plus, dit-il, Walmart’s de nouvelles sources de revenus telles que ses activités publicitaires en croissance et son marché tiers lui donner plus de flexibilité pour réduire les prix sans nuire à ses bénéfices.

Le PDG de Walmart, Doug McMillon, a raconté une leçon mémorable sur le pouvoir des prix bas au début de sa carrière lors de l’appel aux résultats de mardi. Lorsqu’il a travaillé comme acheteur adjoint en alimentation dans les années 1990, il a déclaré que son patron avait fait une demande surprenante.

« Mon superviseur est entré dans la salle avec quelques-uns d’entre nous et a dit: » Nous manquons de bénéfice pour le mois. J’ai besoin de vous tous pour trouver des réductions de prix que vous pouvez mettre en place rapidement. Apportez-les-moi avant la fin du jour.’ Et j’ai pensé que je l’avais mal compris », a-t-il dit. « Comment abaissez-vous les prix et augmentez-vous les bénéfices? »

Plus tard, a-t-il dit, il a compris que «c’est la beauté du commerce de détail et du mix».

«Nous avons tous ces leviers pour pouvoir trouver des endroits où aller en amont [and] faire les choses différemment des autres », a-t-il déclaré.