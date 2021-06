Walmart dit que les magasins seront fermés le jour de Thanksgiving

Walmart a déclaré vendredi que ses magasins seraient fermés le jour de Thanksgiving, rejoignant son rival à grande surface Target pour fermer ses magasins physiques le jour de la fête nationale.

Avec cette décision, deux des plus grands discounters du pays montrent comment la pandémie a influencé de manière permanente l’industrie – alors même que les cas de Covid-19 diminuent et que la crise sanitaire s’atténue aux États-Unis. Cela marquera la deuxième année consécutive au cours de laquelle les magasins Target et Walmart sont fermé le jour de Thanksgiving. Target avait annoncé sa décision en janvier.

Pendant de nombreuses années, les consommateurs ont commencé sérieusement leurs achats des Fêtes le lendemain de Thanksgiving, également connu sous le nom de Black Friday. Mais jusqu’à l’année dernière, certains détaillants avaient décalé le coup d’envoi des événements du Black Friday plus tôt.

De nombreux détaillants, dont Best Buy et Lowe’s, ont ajusté la cadence de leur saison des soldes des Fêtes l’année dernière. Les entreprises ont commencé à vendre autour d’Halloween, mais ont fermé les magasins le jour de Thanksgiving et mis plus de promotions en ligne pour essayer de réduire les foules qui pourraient contribuer à la propagation du virus et montrer leur appréciation aux travailleurs de première ligne.

Walmart a annoncé la nouvelle de l’Action de grâces de cette année à un groupe d’employés du magasin lors de sa réunion de célébration des associés. Ce rassemblement coïncide généralement avec l’assemblée annuelle des actionnaires de Walmart à Bentonville, Arkansas, qui s’est tenue pratiquement pour la deuxième année consécutive.

La directrice de l’exploitation de Walmart, Dacona Smith, a déclaré dans un communiqué de presse que la fermeture de magasins pendant les vacances « est une façon pour nous de dire » merci « à nos équipes pour leur dévouement et leur travail acharné cette année ».

Walmart a déclaré qu’il partagerait les heures du Black Friday à une date ultérieure.