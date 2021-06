Walmart dévoile une insuline analogue à bas prix dans un contexte d’augmentation des coûts des médicaments contre le diabète

Walmart a déclaré mardi qu’il offrirait une version moins chère de l’insuline qui pourrait mieux s’adapter aux budgets de millions d’Américains qui n’ont pas d’assurance maladie ou qui ont du mal à payer pour le médicament contre le diabète qui sauve des vies.

À partir de cette semaine, le détaillant vendra une version exclusive de marque privée de l’insuline analogique, ReliOn NovoLog, aux adultes et aux enfants qui ont une ordonnance. Le médicament sera disponible à la mi-juillet, au Sam’s Club, dont les membres sont membres. L’insuline coûtera environ 73 $ pour un flacon ou environ 86 $ pour un paquet de stylos à insuline préremplis.

L’insuline est le dernier ajout à la marque privée de produits pour le diabète de Walmart, ReliOn. Il vend déjà une version à bas prix de l’insuline pour environ 25 $ dans le cadre de la gamme, mais il s’agit d’une formulation plus ancienne qui, selon certains médecins et défenseurs, n’est pas aussi efficace pour gérer les fluctuations de la glycémie que les nouvelles versions d’insuline, appelées analogues.

Avec cette décision, Walmart mettra l’accent de longue date sur le «prix bas de tous les jours» à un médicament qui est une nécessité médicale pour un nombre croissant d’Américains. Plus de 34 millions de personnes aux États-Unis – soit près de 11% de la population – souffrent de diabète, et environ 1,5 million d’Américains sont diagnostiqués chaque année, selon l’American Diabetes Association. Ce pourcentage est d’environ 14% parmi les acheteurs de Walmart, a déclaré Warren Moore, vice-président de la santé et du bien-être de Walmart, lors d’un appel.

À mesure que le nombre de personnes atteintes de diabète augmente, le coût des la drogue centenaire a grimpé en flèche plutôt que de tomber et a attiré l’attention des législateurs. Le coût annuel de l’insuline pour les personnes atteintes de diabète de type 1 aux États-Unis presque doublé de 2 900 $ en 2012 à 5 700 $ en 2016, selon les données les plus récentes disponibles du Health Care Cost Institute. Certains des principaux fabricants d’insuline, dont Sanofi et Eli Lilly, ont été grillés par des politiciens lors d’audiences au Congrès pour avoir augmenté les prix du médicament critique. Dans certains cas, les entreprises ont répondu aux critiques en lançant des programmes de prix limités et réduits.

Le Dr Cheryl Pegus, vice-présidente exécutive de la santé et du bien-être de Walmart, a déclaré que la version du médicament de Walmart élargirait l’accès aux soins car elle réduit le prix habituel et met l’insuline analogique à la portée de plus de personnes. Elle a déclaré que Walmart travaillait directement avec le fabricant Novo Nordisk pour réduire les coûts. La différence de prix avec les concurrents de marque sera jusqu’à 101 $ par flacon d’insuline ou jusqu’à 251 $ par paquet de stylos à insuline préremplis, a déclaré Pegus.

« Ce prix, nous l’espérons, améliorera et, espérons-le, révolutionnera l’accessibilité et l’abordabilité de l’insuline », a-t-elle déclaré lors d’un appel avec des journalistes. « Nous savons que de nombreuses personnes atteintes de diabète ont du mal à gérer cette maladie chronique en raison de son fardeau financier. »

Walmart, déjà le plus grand employeur et épicier du pays, a fait une plus grande poussée dans les soins de santé alors qu’il essaie de tirer parti de sa portée massive pour d’autres opportunités lucratives. Il a ouvert 20 cliniques à côté de ses magasins avec des soins médicaux abordables, tels que des examens annuels à 30 $ ou des nettoyages dentaires à 25 $. Il a acheté une entreprise de télésanté, MeMD, en mai pour un montant non divulgué afin de fournir des soins virtuellement. Et il a déjà fait pression sur les prix de l’industrie pharmaceutique en lançant un programme de prescription qui vend des approvisionnements mensuels de de nombreux médicaments génériques largement utilisés pour 4 $.

Pourtant, le géant de la vente au détail évolue dans une industrie complexe qui a fait trébucher d’autres grandes entreprises influentes. Haven, une coentreprise d’Amazon, de Berkshire Hathaway et de JPMorgan Chase, s’est dissoute au début de cette année environ trois ans après que les sociétés annoncé des plans pour perturber les soins de santé avec des coûts réduits et des résultats améliorés.

Walmart a perdu certains des talents clés qu’il a recrutés pour diriger et étendre ses efforts en matière de santé et de bien-être, notamment Sean Slovenski, ancien vice-président principal de la santé et du bien-être de Walmart ; et le Dr Tom Van Gilder, qui était devenu son premier médecin-chef à temps plein.