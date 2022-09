Alors que certains acheteurs réduisent leurs dépenses en vêtements, Walmart déploie un nouvel outil qui, espère-t-il, les incitera à cliquer sur le bouton “acheter”.

À partir de cette semaine, les clients peuvent utiliser un outil d’essayage virtuel pour voir à quoi ressemblerait une chemise ou un autre vêtement sur leur propre corps. Il s’agit de la dernière fonctionnalité que la société a ajoutée à son site Web en raison de l’acquisition de Zeekit, une startup de cabine d’essayage virtuelle.

Le détaillant a lancé sa première itération de l’outil en mars, ce qui a permis aux acheteurs de choisir un modèle qui leur ressemble en termes de morphologie, de teint et de couleur de cheveux. Il est ensuite passé de 50 à 120 modèles. D’autres détaillants ont également expérimenté l’essayage virtuel, notamment Amazon, qui dispose d’un outil qui utilise la réalité augmentée pour permettre aux acheteurs de voir à quoi ressemblerait une chaussure sur leurs pieds.

La toute dernière fonctionnalité de Walmart, “Be Your Own Model”, utilise des algorithmes et une technologie d’apprentissage automatique qui étaient à l’origine utilisés pour développer des cartes topographiques plus précises. Les acheteurs peuvent l’utiliser pour essayer virtuellement plus de 270 000 articles parmi les marques privées de Walmart, sélectionner des articles de marques nationales, telles que Champion, Levi’s et Hanes et certains vendus sur son marché tiers.

Les clients peuvent choisir l’une ou l’autre option, en utilisant leur propre image ou un modèle similaire. Avec l’outil personnalisé, le site Web utilise une analyse du corps d’une personne pour donner une idée plus réaliste de la façon dont un tissu se drape, d’une couleur ou de l’endroit où une manche ou un ourlet frappe – sans entrer dans un magasin.

Walmart dévoile le nouvel outil à un moment où la vente de nouvelles tenues est devenue plus difficile. Alors que l’inflation fait grimper les prix des aliments, des loyers et plus encore, les consommateurs ont commencé à décider où réduire leurs dépenses. Le détaillant à grande surface a rejoint une liste croissante d’entreprises, dont Target et Best Buy, qui ont réduit leurs perspectives de bénéfices pour l’année entière alors que les gens achètent moins de marchandises discrétionnaires. Walmart s’attend désormais à ce que le bénéfice par action ajusté diminue entre 9% et 11% pour l’ensemble de l’année.

Pour le discounter, cependant, la conscience budgétaire pourrait s’accompagner d’une doublure argentée potentielle. La société a relevé ses prévisions de ventes en juillet parce qu’elle bénéficiait d’une augmentation des acheteurs à la recherche de produits d’épicerie et de produits essentiels à bas prix, même s’ils achetaient moins d’articles à marge élevée. Il attire également plus de clients dont le revenu annuel des ménages est de 100 000 dollars ou plus, a déclaré la société lors de son appel aux résultats en août.

Denise Incandela, vice-présidente exécutive des vêtements et des marques privées chez Walmart US, a déclaré qu’elle souhaitait également encourager davantage de ces clients à remplir leurs placards chez Walmart.