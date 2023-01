Walmart déploie de nouveaux designs de magasins élégants

Walmart a déployé un nouveau look dans cinq magasins phares, y compris son magasin à grande surface à Teterboro, NJ. Les magasins rénovés ont un éclairage plus lumineux, des mannequins et des allées plus spacieuses.

Comme Walmart Les produits d’épicerie à bas prix d’ attirent les acheteurs, le détaillant déploie une nouvelle stratégie visant à les séduire dans d’autres allées : des magasins avec des lumières plus vives, des mannequins avant-gardistes et des présentoirs colorés de maquillage, de fournitures pour animaux de compagnie et plus encore.

Le détaillant à grande surface, connu pour rivaliser avec la valeur, a transformé cinq de ses SuperCenters en magasins phares avec un look remodelé. Ils sont situés à Teterboro et North Bergen dans le New Jersey ; Yaphank, New York; Quakertown, Pennsylvanie.; et Hodgkins, Illinois. Tous les fleurons ont fait leurs débuts au cours des trois derniers mois – avec l’ouverture de North Bergen et Teterboro à la mi-janvier.

Et au moins un de plus est en route bientôt : un remodelage du magasin de Secaucus, dans le New Jersey, est prévu pour le mois prochain.

Le look plus élégant de Walmart fait partie d’un effort plus large pour vendre des articles plus discrétionnaires – comme les jeans, le rouge à lèvres et les poussettes – qui génèrent généralement une marge bénéficiaire plus élevée que les produits d’épicerie. L’été dernier, il a testé le modèle plus élégant dans l’un de ses magasins à grande surface à Springdale, Arkansas, à proximité de son siège social.

Alvis Washington, vice-président du marketing, de la conception des magasins, de l’innovation et de l’expérience chez Walmart, a déclaré qu’il était temps d’apporter le regard sur d’autres marchés après avoir reçu des commentaires positifs en Arkansas. Dans les sondages auprès des entreprises, il a déclaré que presque tous les acheteurs ont déclaré que les présentoirs et les mannequins du magasin les encourageaient à parcourir plus longtemps.

“Ils apprécient le fait que nous soyons toujours fidèles à ce que nous sommes en tant que Walmart”, a-t-il déclaré. “Des prix intéressants. Mais nous avons aussi maintenant ces nouvelles marques que nous présentons de manière inspirante.”