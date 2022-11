Walmart dépasse Amazon dans la recherche des acheteurs pour les bonnes affaires du Black Friday

Walmart est une priorité pour les acheteurs de vacances qui recherchent les offres du Black Friday, selon une nouvelle étude.

Le détaillant à grande surface domine les recherches en ligne pour les remises du Black Friday à partir de vendredi matin, selon une société de technologie publicitaire Captiverqui suit plus d’un milliard de recherches par jour sur des sites Web du monde entier.

actualités liées à l’investissement Ces stocks de commerce électronique à prix réduit pourraient être gagnants en cette saison des fêtes. Voici pourquoi

Les recherches de remises Black Friday sur Walmart ont bondi de 386% d’une année sur l’autre, dépassant le détaillant rival Amazone , qui s’est classé premier l’année dernière dans l’enquête de Captify sur les détaillants les plus recherchés lors du Black Friday. Cette année, la plus grande entreprise de commerce électronique au monde s’est classée quatrième, derrière Cible et Kohl’s respectivement.

Les détaillants se battent pour les globes oculaires et les portefeuilles des acheteurs à un moment où la saison des achats des Fêtes devrait être plus modérée que les années passées. On s’attend à ce que les Américains réduisent leurs achats des Fêtes cette année, car l’inflation fulgurante réduit leur pouvoir d’achat.

La National Retail Federation a déclaré qu’elle s’attend à ce que les ventes de vacances en novembre et décembre augmentent de 6% à 8% par rapport à l’année dernière, une baisse si l’on tient compte de l’effet de l’inflation. Selon Adobe Analytics, les ventes en ligne au cours des mois de novembre et décembre devraient augmenter d’un maigre 2,5 % pour atteindre 209,7 milliards de dollars, contre une augmentation de 8,6 % il y a un an.

Les premiers signes montrent que la saison pourrait ne pas être aussi sombre que prévu. Les ventes en ligne ont augmenté de 2,9 % en glissement annuel pour atteindre 5,29 milliards de dollars le jour de Thanksgiving, a déclaré Adobe Analytics. C’est légèrement plus élevé que ses estimations de croissance pendant la saison des fêtes.

Le Black Friday devrait générer 9 milliards de dollars de ventes en ligne, soit un bond de 1 % par rapport à l’année précédente, selon Adobe.

Les marchands Shopify ont connu un bon début de période des fêtes. Les entreprises qui hébergent leurs boutiques en ligne sur Shopify récoltaient 1,52 million de dollars par minute le jour de Thanksgiving, selon la société.