Walmart célèbre le Black Friday 2023 en avance avec les meilleures offres technologiques de vacances

Walmart a lancé une série d’offres anticipées du Black Friday qui sont disponibles dès maintenant, vous permettant de commencer à économiser sur vos achats de Noël. Dans le cadre de leur « Offres du Black Friday » vente, Walmart a dévoilé des réductions de prix substantielles sur des produits populaires dans diverses catégories, telles que l’électronique, les jouets et les articles de mode.

Ces premières offres du Black Friday font partie de deux événements spéciaux que Walmart organise tout au long du mois de novembre. Le premier événement a débuté en ligne aujourd’hui, le 8 novembre, à 15 h HE. Si vous êtes membre Walmart+, vous aurez accès à la vente encore plus tôt, à partir de 12 h HE.

Être un Walmart+ Le membre bénéficie de plusieurs avantages, notamment des réductions sur le carburant, l’accès au streaming gratuit Paramount+ et Pluto TV, la livraison gratuite de courses, aucune exigence minimum de commande pour la livraison gratuite, des récompenses sur les achats, la commodité du Scan & Go mobile et un accès anticipé à des événements de vente spéciaux. . La réduction est disponible jusqu’au 8 novembre à 14 h 59 HE.

Découvrez les meilleures offres technologiques de Walmart en cours aujourd’hui.

Ordinateur portable HP 15,6″ FHD

Ordinateur portable HP 15,6″ FHD – 329 $ (au lieu de 400 $)

Conçu pour votre productivité et votre divertissement en déplacement, l’ordinateur portable HP intègre de manière transparente une longévité prolongée de la batterie avec un design élégant et compact à micro-bords.

Ordinateur portable de jeu MSI GF63 15″ – 480 $ (au lieu de 630 $)

L’ordinateur portable élégant présente un extérieur noir et dispose d’un clavier à touches rouges anti-fantômes. Il est équipé de la fonctionnalité Bluetooth et d’une batterie lithium-polymère. Sa portabilité et sa conception légère le rendent idéal à emporter avec vous lors de toutes vos réunions de jeu.

bon. Téléviseur intelligent Roku LED UHD 4K de classe 50″ – 148 $

Offrez-vous une vaste bibliothèque de films, d’épisodes télévisés, d’actualités, de sports, de musique et bien plus encore ! Notre téléviseur LED 50″ offre une expérience 4K ultra haute définition exceptionnelle, offrant des couleurs vives, une texture riche et des détails améliorés pour une expérience visuelle vraiment réaliste.

Téléviseur intelligent SAMSUNG 55″ Classe TU690T Crystal UHD 4K – 289 $ (économisez 50 $)

Profitez de la diffusion de vos émissions préférées, de vos jeux, de votre entraînement avec un entraîneur et de toutes vos autres activités de divertissement avec la commodité d’une Smart TV alimentée par Tizen.

Ordinateur portable Lenovo Ideapad 1 15,6″ FHD – 250 $ (au lieu de 340 $)

Sentez-vous en toute confiance lorsque vous naviguez, explorez et connectez-vous avec le Lenovo IdeaPad 1, doté du puissant processeur AMD Ryzen série 7000.

Moniteur de jeu incurvé Acer Nitro 27″ 1500R WQHD (2560 x 1440)

Moniteur de jeu incurvé Acer Nitro 27″ 1500R WQHD (2560 x 1440) – 145 $ (au lieu de 260 $)

Vivez l’incroyable avec le moniteur de jeu incurvé sans image Nitro ED270U 27″, doté d’une résolution WQHD. Grâce à la technologie AMD Free-Sync Premium, c’est votre carte graphique, et non la fréquence de rafraîchissement fixe du moniteur, qui détermine la fréquence d’images du jeu, vous offrant ainsi un avantage concurrentiel significatif.

Barre de son Home Cinéma TCL Alto 5+ 2.1 canaux avec caisson de basses sans fil – 49$

Élevez le son de votre téléviseur sans effort avec la barre de son de cinéma maison 2.1 canaux TCL Alto 5+, dotée d’un caisson de basses sans fil et d’une connectivité Bluetooth 5.3. Disponible dans une finition noire élégante, la barre de son S21BW offre une solution pratique pour améliorer le son de votre téléviseur.

Barre de son et haut-parleurs arrière SAMSUNG B-Series 4.1.CH avec caisson de basses – 139 $ (au lieu de 240 $)

Découvrez des basses puissantes et une acoustique immersive avec la barre de son C47M, méticuleusement conçue pour une intégration transparente à la fois avec votre téléviseur et votre vie quotidienne.