Walmart, Bed Bath & Beyond, Zoom, Ally et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Walmart, Home Depot – Les actions des détaillants ont augmenté d’environ 5% chacune après que les deux sociétés ont annoncé des bénéfices meilleurs que prévu pour le dernier trimestre. Cela a soulevé d’autres actions de détail, ce qui a entraîné les gains du marché. Bath & Body Works a bondi de 6%. Target et Best Buy ont chacun ajouté environ 5 %. Ross Stores, Lowe’s et TJX Companies ont grimpé d’environ 3 % chacun.

Bed Bath & Beyond – Les actions du détaillant de maisons ont grimpé en flèche d’environ 64%. Au plus haut, les actions ont augmenté de plus de 70 % pour toucher un sommet intrajournalier de 28,60 $ mardi au milieu de plusieurs arrêts de négociation en raison de la volatilité. Le rallye est survenu alors que les commerçants de détail actifs sur les réseaux sociaux se sont entassés dans le stock, encouragés par la nouvelle que le président de GameStop, Ryan Cohen, a placé un autre pari sur le détaillant en difficulté.

Nu Holdings – Les actions de la société de banque numérique soutenue par Warren Buffett ont bondi de plus de 23% après que la société a annoncé des revenus trimestriels qui ont augmenté de 230% par rapport à l’année précédente. Berkshire Hathaway détenait 400 millions de dollars d’actions Nu Holdings à la fin du deuxième trimestre, inchangé par rapport au trimestre précédent.

ZipRecruiter – Les actions de ZipRecruiter ont chuté de 5% même si elle a affiché des résultats au deuxième trimestre meilleurs que prévu. L’entreprise a déclaré qu’elle voyait les employeurs retirer leurs offres d’emploi. Il s’attend également à ce que la vigueur du marché du travail s’affaiblisse jusqu’à la fin de l’année et a abaissé ses perspectives de revenus pour l’année entière afin de refléter le contexte économique.

Zoom vidéo – Les actions du service de téléconférence vidéo ont chuté d’environ 5 % après que Citi a déclassé l’entreprise, affirmant que la concurrence croissante de Microsoft Teams pourrait faire chuter l’action de 20 %. La banque a déclaré que Zoom avait trop de défis post-pandémiques en plus de la concurrence croissante, y compris la faiblesse liée à la macro qui frappe les entreprises et le risque de marge.

Snowflake – Les actions de la société de cloud computing ont chuté de 5% après qu’UBS les ait rétrogradées à neutre d’achat au milieu de pressions macroéconomiques et concurrentielles croissantes. UBS a également cité un ralentissement des dépenses des clients dans le cloud computing ainsi qu’une concurrence croissante.

ThredUp – L’opérateur de plateforme de revente de vêtements a augmenté de plus de 17% après que la société a annoncé des revenus trimestriels meilleurs que prévu, ainsi qu’une augmentation de 29% des acheteurs actifs.

Ally Financial – Les actions du prêteur immobilier et automobile ont bondi de plus de 3% après qu’un dépôt réglementaire a montré que Berkshire Hathaway de Warren Buffett avait plus que triplé sa position au cours du dernier trimestre de la société. Fin juin, Berkshire détenait environ 30 millions d’actions d’Ally, d’une valeur d’environ 1 milliard de dollars. Le conglomérat a initié le pari au premier trimestre.

Masimo – Les actions du développeur de technologies médicales ont bondi de plus de 6% après que l’investisseur activiste Politan Capital Management a pris une participation de 9% dans la société. Politan a déclaré qu’il se consacrait à l’amélioration du cours de l’action Masimo.

Groupe BHP – Les actions de la société minière australienne ont augmenté de plus de 5% après que BHP a annoncé que son bénéfice total pour l’exercice 2022 était de 30,9 milliards de dollars, contre 11,3 milliards de dollars l’année précédente.

– Yun Li, Carmen Reinicke et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage.