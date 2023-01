Walmart augmente le salaire minimum alors que le marché du travail du commerce de détail reste tendu

Walmart a annoncé mardi qu’il augmentait son salaire minimum pour les employés des magasins à 14 dollars de l’heure, ce qui représente une augmentation d’environ 17% pour les travailleurs qui stockent les étagères et s’occupent des clients.

À partir de début mars, les employés des magasins gagneront entre 14 et 19 dollars de l’heure. Ils gagnent actuellement entre 12 et 18 dollars de l’heure, selon la porte-parole de Walmart, Anne Hatfield.

Avec cette décision, le salaire horaire moyen du détaillant aux États-Unis devrait être supérieur à 17,50 $, a déclaré mardi le PDG de Walmart aux États-Unis, John Furner, dans une note de service à l’intention des employés. C’est une augmentation par rapport à une moyenne de 17 $ l’heure.

Environ 340 000 employés de magasin recevront une augmentation en raison du déménagement, a déclaré Hatfield. Cela équivaut à une augmentation de salaire pour environ 21 % des 1,6 million d’employés de Walmart.

Le géant de la vente au détail, qui est le plus grand employeur privé du pays, augmente les salaires à un moment intéressant. Les tendances plus faibles des ventes au détail ont incité les entreprises, y compris Macy’s et Lululemon , pour avertir récemment les investisseurs d’une année plus difficile à venir. Certains économistes appellent à une récession dans un contexte d’inflation persistante et de changement des habitudes de consommation.

Des entreprises technologiques, des médias et des banques de premier plan, y compris Google , Amazone et Goldman Sachs , ont licencié des milliers d’employés et déclenché la sonnette d’alarme. Pourtant, le marché de l’emploi est resté solide. La croissance de la masse salariale non agricole a légèrement ralenti en décembre, mais a été meilleure que prévu. Et le nombre d’Américains déposant de nouvelles demandes d’allocations de chômage a chuté la semaine dernière.

Jusqu’à présent, les détaillants ont largement évité les suppressions d’emplois. Au lieu de cela, ils continuent de se débattre avec un marché du travail tendu. Et ils ont une main-d’œuvre qui, comme les autres Américains, ressent le pincement de la nourriture, de l’électricité et plus encore.

Le commerce de détail, par rapport à d’autres secteurs, a tendance à avoir un taux de désabonnement plus élevé que les autres secteurs, ce qui permet aux employeurs de gérer leur effectif en ralentissant le remplacement des emplois, a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY Parthenon, la branche mondiale de conseil en stratégie d’Ernst & Young. .

Pourtant, il a déclaré que les détaillants pourraient également planifier avec prudence. Au cours des 18 derniers mois, ils ont dû redoubler d’efforts pour recruter et retenir des travailleurs. S’ils perdent trop d’employés, a-t-il dit, l’embauche et la formation de nouveaux employés peuvent être coûteuses.

“Tout détaillant va devoir réfléchir attentivement et réfléchir à deux fois avant de licencier une bonne partie de sa main-d’œuvre”, a-t-il déclaré.

Dans la note de service des employés de Walmart, Furner a déclaré que la hausse des salaires ferait partie des augmentations annuelles de nombreux employés. Certaines de ces augmentations de salaire iront également aux employés des magasins qui travaillent dans des régions du pays où le marché du travail est plus compétitif, a indiqué la société.

Walmart adoucit également d’autres avantages pour attirer et retenir les employés. Furner a déclaré que la société ajoute davantage de diplômes et de certificats universitaires à son programme Live Better U, qui couvre les frais de scolarité et les frais pour les travailleurs à temps partiel et à temps plein. Il crée également davantage de postes bien rémunérés dans ses centres d’entretien automobile et recrute des employés pour devenir chauffeurs de camion, un travail qui peut rapporter jusqu’à 110 000 $ la première année.

D’autres détaillants ont une longueur d’avance sur Walmart en matière de rémunération des employés. Cible par exemple, a annoncé en 2017 qu’il augmenterait progressivement son salaire minimum et a atteint 15 dollars de l’heure en juillet 2020. Le concurrent à grande surface, qui exploite des magasins dans des villes où le coût de la vie est plus élevé, comme New York et San Francisco, a lancé son propre programme de diplôme universitaire sans dette en 2021.