Walmart ajoute une nouvelle marque d’intimes et de vêtements de nuit Joyspun à la relance

Walmart a lancé Joyspun, une nouvelle ligne de sous-vêtements et de vêtements de nuit. Il remplacera l’une de ses marques de vêtements les plus populaires, Secret Treasures.

Walmart est en train de remanier l’une de ses gammes de vêtements les plus populaires – sa principale marque de lingerie et de vêtements de nuit.

Le discounter a commencé à déployer des soutiens-gorge, des sous-vêtements, des chaussettes, des pyjamas et d’autres articles sous la nouvelle marque Joyspun, en ligne et en magasin. La marque remplace Secret Treasures, une importante gamme nationale présente dans les magasins à grande surface de Walmart depuis plus de deux décennies.

Secret Treasures, la plus grande ligne de sous-vêtements et de vêtements de nuit de Walmart, a généré 1 milliard de dollars de ventes l’année dernière – l’une des 13 marques privées de marchandises générales du détaillant à le faire. Il a également capturé la plus grande base de clients sur le marché de la lingerie et des vêtements de nuit pour femmes aux États-Unis, avec un sur cinq achetant auprès de la marque au cours des 12 mois se terminant en janvier 2022, selon The NPD Group, un chercheur de marché qui suit les ventes chez les détaillants de masse, les détaillants des centres commerciaux et les acteurs de la vente directe aux consommateurs.

Pourtant, l’espace des sous-vêtements et des vêtements de nuit est devenu plus compétitif, en particulier pendant la pandémie, car les gens travaillaient à distance et passaient plus de temps à la maison. Aujourd’hui, un plus grand nombre de détaillants se disputent des parts de marché, y compris les produits de base des centres commerciaux comme le secret de Victoria et Aigle américain appartenant à Aerie, des détaillants de masse comme Cible et des nouveaux venus comme ThirdLove, Yitty et Skims.

Bon nombre des nouveaux entrants mettent l’accent sur le confort, un meilleur ajustement et la positivité du corps.

“C’est un moment brûlant pour la catégorie lingerie”, a déclaré Denise Incandela, vice-présidente exécutive de l’habillement et des marques privées chez Walmart US. “Nous voulions prendre notre marque leader, qui était Secret Treasures, et la réinventer pour offrir la qualité et des imprimés rehaussés et des détails de conception haut de gamme, ainsi qu’un nouveau nom de marque, de nouvelles couleurs et un nouvel emballage et se modernisent d’une manière qui nous emmène vers l’avenir.”

Au cours de la dernière année et demie, a déclaré Incandela, le détaillant a fait de la sensibilisation auprès des consommateurs qui a aidé à développer une ligne avec une large gamme de silhouettes, de tissus plus doux et de styles plus tendance.

Les acheteurs Joyspun verront une version plus moderne des articles de base, des soutiens-gorge aux sous-vêtements. Tous les articles se vendent à bas prix, avec des soutiens-gorge à partir de 11,98 $. Les prix varient de 7,98 $ pour une chemise de nuit à 34,98 $ pour un peignoir matelassé.

La relance pourrait intervenir au bon moment. Walmart, le plus grand épicier du pays en termes de ventes, a attiré plus de clients à revenu élevé dans ses magasins alors que l’inflation fait grimper les prix des aliments. Ces acheteurs pourraient devenir un nouveau public pour ses vêtements, en particulier s’ils se rendent plus fréquemment dans ses magasins à grande surface ou envisagent de nouvelles façons d’étirer leurs dollars.

Joyspun frappe également les magasins et les sites Web de Walmart avant la saison des fêtes. Incandela a refusé de dire quel pourcentage de sous-vêtements et de vêtements de nuit se vendent au cours du quatrième trimestre, mais a déclaré qu’il s’agissait de la plus grande saison de ventes pour les catégories.

Incandela a déclaré que les acheteurs remarqueront de nouveaux détails et innovations, tels que des bonnets de soutien-gorge qui épousent mieux la silhouette d’une personne, des sous-vêtements avec de la dentelle et des imprimés jeunes et des robes en tissus pelucheux. Il vendra également des ensembles-cadeaux pour les vacances, comme des combinaisons de masques pour les yeux et de peignoirs.