Les robots peuvent vous aider à remplir et à préparer votre future commande de ramassage ou de livraison Walmart plus rapidement.

Walmart a annoncé mardi qu’il augmentait le nombre de ses magasins qui serviront de centres de distribution locaux, qui sont des entrepôts automatisés modulaires condensés construits dans un magasin ou ajoutés à un magasin. Les centres abriteront des articles de garde-manger, des aliments surgelés, des consommables ainsi que des appareils électroniques.

Tom Ward, vice-président senior des produits clients de Walmart, a déclaré que le géant de la vente au détail prévoyait des dizaines d’emplacements avec des magasins supplémentaires à venir. Certains magasins ajouteront également des points de retrait automatisés qui permettraient aux clients et aux chauffeurs-livreurs de se déplacer, de scanner un code et de récupérer leur commande.

Article chaud revenant bientôt chez McDonald’s:McDonald’s ramène des McNuggets au poulet épicé, une sauce piquante puissante pour une durée limitée à partir du 1er février

La cible supprime le produit:Target abandonne le lait de coco de Chaokoh après les allégations de PETA de travail forcé des singes, suit Costco.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, la demande des consommateurs pour les options de ramassage et de livraison a augmenté et de plus en plus de détaillants ont ajouté le ramassage sans contact en bordure de rue.

« Depuis le début de la pandémie, nous avons régulièrement connu une adoption record de ces services », a déclaré Ward lors d’un appel avec les journalistes. « Nous prévoyons que nous continuerons à servir de plus en plus de clients qui en viendront à compter sur le ramassage et la livraison comme un partie importante de leur vie.

Walmart a commencé à tester son premier centre de distribution local à Salem, New Hampshire à la fin de 2019. Ward a déclaré qu’un centre de traitement local peut traiter les commandes de nombreux magasins et que le système augmente la disponibilité pour les clients car les commandes peuvent être traitées plus rapidement.

Au lieu que les associés du magasin marchent dans le magasin pour exécuter une commande, les robots automatisés – qui bourdonnent sur roues – récupèrent les articles dans tout le centre de distribution.

Les employés du magasin choisissent toujours des articles frais tels que des produits frais, de la viande et des fruits de mer, ainsi que de grandes marchandises générales dans le plancher de vente, a déclaré Ward.

Walmart a innové sur quelques centres dans les magasins de Plano et Lewisville, Texas; Bentonville, Arkansas; American Fork, Utah. Une liste des futurs magasins bénéficiant de la mise à niveau n’était pas disponible.

Fin septembre, Walmart a dévoilé un design de magasin repensé qui, selon les responsables, créera une expérience d’achat omnidirectionnelle « transparente » avec plus de bornes de paiement en libre-service et d’options de paiement sans contact. Le design commence à se déployer dans les magasins. Walmart teste également la livraison par drone à la demande.

Suivez Kelly Tyko, journaliste d’USA TODAY, sur Twitter: @KellyTyko