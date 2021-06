Walmart achète 740 000 Samsung Galaxy XCover Pros pour une utilisation dans ses magasins aux États-Unis

D’un trait de stylo, le Galaxy XCover Pro devient un succès pour Samsung – la société a conclu un accord avec le géant de la vente au détail Walmart pour vendre 740 000 unités qui seront utilisées par les associés de Walmart. Il s’agit du plus gros contrat d’entreprise mobile de Samsung aux États-Unis.

Walmart Global Tech, une équipe interne de développement de logiciels, travaillait sur une application qui aidera les employés à simplifier leurs tâches quotidiennes et à assister les clients. Les fonctionnalités incluent le pointage mobile et la vérification des horaires. Ensuite, Walmart a approché Samsung pour le côté matériel des choses et le XCover Pro a été choisi pour le travail.

Il remplacera deux appareils que les employés de Walmart devaient transporter pendant la journée de travail – un talkie-walkie et un lecteur de codes-barres. Le premier est remplacé par une simple fonction push-to-talk utilisant la touche programmable du téléphone.

Pour ce dernier, Samsung a optimisé sa technologie de numérisation de codes-barres basée sur une caméra, qui peut être utilisée pour simplifier la gestion des stocks. De plus, le déploiement et la gestion de centaines de milliers d’appareils n’est pas une tâche facile, c’est là qu’intervient la suite Samsung Knox. Elle permettra aux administrateurs de mettre à jour le micrologiciel, d’exécuter les analyses de l’appareil et du réseau Wi-Fi et de personnaliser le logiciel selon les besoins.

Cet accord est né au printemps 2020 lorsque Walmart a approché Samsung avec ce que les entreprises appellent l’initiative «Connected Associate». Son objectif principal était d’aider ses employés à faire face au travail supplémentaire nécessaire pour créer un environnement d’achat sûr au milieu d’une pandémie.

Les 740 000 Samsung XCover Pros atteindront les associés de Walmart au cours des prochains mois. En plus d’être des outils de travail, Walmart permettra à ses employés d’utiliser également les XCovers comme téléphones personnels. Knox sera utilisé pour créer des profils professionnels et personnels séparés, afin que les données de l’entreprise restent sécurisées tandis que les données privées restent privées.

