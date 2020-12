Le ministère de la Justice a accusé Walmart mardi d’avoir contribué à l’épidémie mortelle d’opioïdes en remplissant des milliers d’ordonnances invalides et en omettant de signaler les commandes suspectes d’opioïdes et d’autres médicaments passées par ses pharmacies.

Dans sa plainte au civil, les autorités fédérales allèguent «des centaines de milliers de violations» de la loi sur les substances contrôlées et réclament des milliards de dollars de pénalités.

«En tant que l’une des plus grandes chaînes de pharmacies et distributeurs de médicaments en gros du pays, Walmart avait la responsabilité et les moyens d’aider à prévenir le détournement d’opioïdes sur ordonnance», a déclaré Jeffrey Bossert Clark, chef par intérim de la division civile de la justice. ans, il a fait le contraire … Cette conduite illégale a contribué à l’épidémie d’abus d’opioïdes à travers les États-Unis. «

Timothy Shea, chef par intérim de la Drug Enforcement Administration, a déclaré que les pharmacies du géant de la vente au détail remplissaient régulièrement des ordonnances «illégitimes».

« Trop de vies ont été perdues à cause des échecs de contrôle et ceux qui ont la responsabilité de fermer les yeux », a déclaré Shea.

L’action de la justice est le résultat d’une enquête de plusieurs années menée par son groupe de travail sur l’interdiction des ordonnances et le litige, ont déclaré des responsables.

« En tant qu’exploitant de ses pharmacies, Walmart a sciemment rempli des milliers de prescriptions de substances contrôlées qui n’étaient pas émises à des fins médicales légitimes ou dans le cours habituel de la pratique médicale, et qu’elle a exécuté des prescriptions en dehors du cours normal de la pratique pharmaceutique », ont déclaré des responsables fédéraux .

Anticipant le procès, Walmart a intenté sa propre action en justice en octobre, affirmant que les responsables de la justice étaient «plus concentrés sur la poursuite des gros titres que sur la résolution de la crise (des opioïdes).

« Walmart et nos pharmaciens se sont engagés à aider à résoudre la crise des opioïdes qui a touché tant de personnes », a déclaré la société à l’époque. «Nous sommes fiers de nos pharmaciens, qui aident les patients à comprendre les risques liés aux prescriptions d’opioïdes, et qui ont refusé d’exécuter des centaines de milliers de prescriptions d’opioïdes qui, selon eux, pourraient poser problème.

Mardi, Walmart a cherché à blâmer le gouvernement de ne pas avoir surveillé suffisamment les médecins suspects.

« Ce procès invente une théorie juridique qui oblige illégalement les pharmaciens à s’interposer entre les patients et leurs médecins, et est criblé d’inexactitudes factuelles et de documents triés sur le volet sortis de leur contexte », a déclaré la société. «Blâmer les pharmaciens de ne pas remettre en question les mêmes médecins approuvés par la Drug Enforcement Administration pour prescrire des opioïdes est une tentative transparente de rejeter le blâme sur les échecs bien documentés de la DEA en empêchant les mauvais médecins de prescrire des opioïdes.

Mais les autorités fédérales ont proposé un compte rendu très différent.

«Les responsables de Walmart exercent une pression énorme sur les pharmaciens pour qu’ils remplissent les ordonnances – obligeant les pharmaciens à traiter un volume élevé d’ordonnances aussi rapidement que possible, tout en leur refusant en même temps le pouvoir de refuser catégoriquement de remplir les ordonnances émises par des prescripteurs dont les pharmaciens savaient qu’ils émettaient continuellement. prescriptions invalides », selon les documents judiciaires. «Et tandis que l’unité de conformité de Walmart a recueilli des informations volumineuses indiquant que Walmart était régulièrement invité à remplir des ordonnances de substances contrôlées invalides, cette unité pendant des années a caché ces informations aux pharmaciens et leur a permis de continuer à dispenser des opioïdes sur la base d’ordonnances invalides.

Les responsables fédéraux ont également déclaré que Walmart continuait à exécuter les commandes émises par les mêmes prescripteurs que les pharmaciens avaient signalés comme des «moulins à pilules».

« En fait, certains de ces prescripteurs de moulins à pilules ont spécifiquement dit à leurs patients de remplir leurs ordonnances chez Walmart », a déclaré le procès. «Walmart a également rempli les ordonnances avec des drapeaux rouges manifestement évidents, tels que des ordonnances de« trinités »et d’autres« cocktails »médicamenteux bien connus et très dangereux dont les pharmaciens de Walmart savaient qu’ils étaient principalement recherchés par des personnes se livrant à l’abus de drogues.»