Walmart accepte de régler les poursuites liées aux opioïdes pour 3,1 milliards de dollars

Walmart a accepté mardi un règlement de 3,1 milliards de dollars sur les poursuites qui lient le géant de la vente au détail à la crise des opioïdes de longue date aux États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, SVC et Walgreens ont annoncé des «accords de principe», qui devraient se traduire par des règlements de 10 milliards de dollars.

L’argent résoudra “toutes les poursuites pour opioïdes et les poursuites potentielles intentées par les gouvernements étatiques, locaux et tribaux, si les conditions sont remplies”, a déclaré Walmart dans un communiqué. Le New York Times a rapporté mardi que l’argent sera aider à payer le traitement de la toxicomanie et des programmes d’éducation sur la drogue aux États-Unis.

La crise des opioïdes a ravagé les États-Unis au cours de la dernière décennie et a contribué à des centaines de milliers de morts d’une surdose de drogue. Environ 75% des près de 92 000 décès en 2020 à la suite d’une surdose de drogue impliquait un opioïde. Le fentanyl, une drogue souvent mélangée à l’héroïne et à la cocaïne, est un contributeur majeur.

L’industrie des soins de santé, ainsi que des pharmacies comme Walmart, Walgreens et CVS, ont fait l’objet d’un examen minutieux pour la surprescription d’opioïdes, qui a conduit à des dépendances chez les personnes qui les prenaient initialement pour des raisons médicales. La invention du médicament contre la douleur OxyContinen particulier, a été un catalyseur de l’épidémie d’opioïdes.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a déclaré une urgence de santé publique sur la crise des opioïdes en 2017.

Chez Walmart déclaration sur le règlement, la société a déclaré qu’elle “contestait fermement les allégations dans ces affaires, et ce cadre de règlement n’inclut aucune admission de responsabilité”. Walmart a ajouté qu’il restait déterminé à fournir aux clients l’accès à leurs ordonnances tout en “contribuant à lutter contre la crise des opioïdes à laquelle notre pays est confronté”.

Dans un 2 novembre déclarationWalgreens a déclaré qu’il “s’engage à faire partie de la solution, et ce cadre de règlement nous permettra de rester concentrés sur la santé et le bien-être de nos clients et patients, tout en apportant des contributions positives pour faire face à la crise des opioïdes”.

CVS a également déclaré dans un 2 novembre déclaration que “l’accord résoudrait entièrement les réclamations remontant à une décennie ou plus et ne constitue pas une admission de responsabilité ou d’acte répréhensible. CVS Health continuera à se défendre contre tout litige que l’accord final ne résoudra pas”.

Walgreens et CVS se sont chacun engagés à conserver la naloxone, également connue sous le nom de Narcan, dans les pharmacies américaines, et Walmart a déclaré qu’il ferait de même “lorsque la loi de l’État l’autorise”. Naloxone – si elle est administrée à temps à une personne qui fait une surdose d’opioïdes, y compris des pilules sur ordonnance, de l’héroïne ou du fentanyl – peut inverser le surdosage. La naloxone est disponible dans les 50 États, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, et le porter n’est “pas différent” que de porter un EpiPen.

Purdue Pharma, qui a produit OxyContin et dont les propriétaires ont réglé des poursuites de plusieurs milliards de dollars sur la crise des opioïdes, n’a pas pu être joint pour un commentaire. Le Sackler Trust, qui est appartenant à certaines des mêmes personnes qui possède Purdue Pharma, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.