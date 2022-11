Walmart accepte de payer 3,1 milliards de dollars pour régler les poursuites liées aux opioïdes à l’échelle nationale

“Le règlement de Walmart fournit le flux de frais de réduction le plus rapide et le plus tronqué aux communautés de tous les règlements de pharmacie”, a déclaré Paul Geller, un avocat des gouvernements locaux, “ce qui est particulièrement remarquable étant donné que la distribution d’opioïdes de Walmart était inférieure à l’autre grandes chaînes de pharmacies en nombre et en force de pilules.

Comme les accords de règlement antérieurs, l’accord Walmart doit être approuvé par une grande majorité des gouvernements des États et locaux pour prendre pleinement effet. Josh Stein, le procureur général de Caroline du Nord, a déclaré que l’accord Walmart était sur la bonne voie pour être approuvé par 43 États d’ici la fin de cette année, ouvrant la porte à la signature des gouvernements locaux d’ici le premier trimestre de 2023.

Des produits pharmaceutiques puissants aux synthétiques fabriqués illégalement, les opioïdes alimentent une crise mortelle de la drogue en Amérique.

Dans un communiqué, la société a déclaré: «Walmart estime que le cadre de règlement est dans le meilleur intérêt de toutes les parties et fournira une aide importante aux communautés à travers le pays dans la lutte contre la crise des opioïdes, l’aide atteignant les États et les gouvernements locaux plus rapidement que tout autre. autre règlement national sur les opioïdes à ce jour.

Mais le communiqué indique également que la société “conteste toujours fermement les allégations” portées contre elle dans les poursuites. “Ce cadre de règlement n’inclut aucune admission de responsabilité”, indique le communiqué.

William Tong, le procureur général du Connecticut, a noté que l’accord Walmart comprend des exigences ordonnées par le tribunal pour surveiller étroitement les prescriptions, comme un palliatif contre les soi-disant médecins de la fabrication de pilules ainsi que pour empêcher les patients de demander plusieurs prescriptions d’opioïdes.

Des mesures de protection similaires ont été introduites dans les accords de règlement des opioïdes avec des entreprises de l’industrie pharmaceutique, y compris des fabricants et des distributeurs, dans le but de ralentir l’abus généralisé.

M. Stein, le procureur général de la Caroline du Nord, a déclaré : « Cet accord avec Walmart s’ajoute aux progrès importants que nous avons déjà réalisés grâce à nos accords avec les fabricants et distributeurs d’opioïdes – et nous n’avons pas encore terminé.

Les avocats des plaignants ont déclaré que certains accords antérieurs n’avaient pas encore été finalisés et que des accords étaient également recherchés avec de plus petites chaînes de pharmacies et des fabricants de médicaments.