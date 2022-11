Walmart a toujours des packs PS5 disponibles pour le Black Friday

Les offres Black Friday de Walmart offrent une chance de décrocher l’un des cadeaux les plus difficiles à trouver de 2022, la PlayStation 5. Elle est indisponible et indisponible depuis le lancement de la vente, nous sommes donc choqués de voir que PS5 les lots sont de retour en stock. Ce dernier réapprovisionnement pourrait ne pas durer longtemps (le Dieu de la guerre : Ragnarök édition épuisée à nouveau plus tôt dans la journée), il est donc préférable d’en acheter un maintenant pendant que vous le pouvez encore. Voici ce que vous devez savoir :

Il s’agit de la console PS5 livrée avec une version numérique du jeu exclusif PlayStation Horizon Interdit Ouest .

. La PS5 se décline en deux versions : une version haut de gamme avec lecteur Blu-ray et la version “numérique” de la PS5 (identique à l’exception de son absence de lecteur Blu-ray). Assurez-vous de vérifier si la version que vous achetez est celle que vous souhaitez.

Pour être clair, les bundles offrent généralement des économies mineures sur l’achat du jeu et de la console séparément, mais la victoire ici est d’obtenir la PS5 avec un jeu exclusif inclus avec votre achat.

Jeudi matin, nous constatons que la version numérique la plus abordable n’est disponible que sur certains marchés (vérifiez la disponibilité locale sur le site), mais la version Blu-ray semble toujours être disponible. Certains d’entre nous le voient comme disponible en ligne chez Walmart, tandis que d’autres voient l’inventaire dans leurs magasins Walmart locaux. Quoi qu’il en soit, il semble que vous puissiez toujours obtenir au moins une version de ce pack PS5 au prix catalogue, ce qui constitue une grande amélioration par rapport aux deux dernières saisons de vacances.

Noter: Si vous cliquez et voyez prix plus élevés que prévu, cela signifie que le stock de Walmart est épuisé et que la liste a temporairement été transférée par défaut à un revendeur tiers. Nous ne conseillons pas d’acheter une PS5 avec une majoration pour le moment, d’autant plus que nous l’avons vue revenir en stock plusieurs fois au cours des derniers jours et que les niveaux de stock de la PS5 ont été globalement meilleurs qu’ils ne l’étaient l’année dernière.

Quelles sont les autres «offres» Black Friday PlayStation 5?

Tu peux ce qui vous met effectivement sur une liste d’attente. Voici comment.

