Walmart à Ottawa termine sa rénovation avec une célébration et des dons communautaires – Shaw Local

Ottawa Walmart, situé au 4041 Veterans Drive, a terminé une rénovation de 14 semaines et le magasin est équipé d’une pharmacie récemment rénovée, d’une caisse rationalisée, d’un ramassage et d’une livraison élargis, entre autres articles.

La gérante du magasin, Bethany Zmia, a déclaré que ces 14 dernières semaines ont été un défi, mais qu’elles ont finalement été gratifiantes.

“Il y a eu tellement de mises à jour pour les clients et les associés”, a déclaré Zmia. “C’était vraiment un moment merveilleux ici.”

Walmart a organisé une coupe de ruban vendredi matin au cours de laquelle les employés ont dévoilé le nouvel agencement du magasin, tout en présentant des dons aux programmes de la communauté.

Zmia a présenté le programme Feed His Children de Crossbridge Community Church avec un chèque de 1 000 $, le YMCA d’Ottawa avec un chèque de 3 000 $, Illinois Valley PADS avec un chèque de 1 000 $, La Salle County Christmas for Kids avec un chèque de 1 000 $ et le service d’incendie d’Ottawa avec un chèque de 1 000 $.

Le pompier d’Ottawa, Kevin Theis, a déclaré que le département utilisera l’argent pour acheter un nouveau fumoir que le département utilise pour l’éducation du public avec les élèves du primaire pour travailler sur leurs exercices d’évacuation en cas d’incendie.

Sally Van Cura, avec Illinois Valley PADS, a déclaré que ce don fera une différence pour le refuge car au cours des deux premiers mois de la saison, ils ont servi 215 personnes. Le refuge a servi 371 personnes l’année dernière.

Zmia était accompagné de représentants des organisations ainsi que du commissaire d’Ottawa Wayne Eichelkraut.

Eichelkraut a déclaré que les recettes fiscales de Walmart aident la ville à payer ses factures et qu’il s’agit de l’un des meilleurs employeurs de la ville.

Walmart pendant la journée de vendredi aura de la musique live de Boomin ‘DJ, un food truck et des tables avec des échantillons gratuits dans tout le magasin.