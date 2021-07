Wally le morse s’amuse toujours pendant ses vacances dans les îles britanniques

Où est Wally? Eh bien, le morse perdu est loin de chez lui dans le cercle polaire arctique, mais après quelques mois à explorer les eaux britanniques, il a toujours l’air de s’amuser pendant ses vacances dans les îles britanniques.

Et bien que les groupes d’animaux sauvages tiennent à le ramener à la maison, jusqu’à présent, il a résisté à toutes les tentatives de sauvetage et ne semble pas pressé de partir.

Soleil, mer et ponton spécialement construit – où tout s’est-il bien passé ?

C’est peut-être parce qu’il a tellement d’aventures – que nous sommes sûrs qu’il aimerait partager avec ses amis et sa famille à la maison.

Emily Fairbairn a vu les cartes postales que Wally a envoyées chez lui dans le nord gelé.

Chère maman,

Soleil, mer et ponton spécialement construit – où tout s’est-il bien passé ? Me sentant tellement détendu ici en Grande-Bretagne, je peux

oublier presque la fonte des calottes polaires. Presque.

Même ainsi, j’adorerais essayer une pause à Tusk l’année prochaine.

Amour, Wally x

Salut les potes,

Wally passe du temps avec les locaux Crédit : Cliff Smith

Vous pensez vraiment qu’il est important de passer du temps avec les locaux lorsque vous êtes à l’étranger, vous savez ? Nous avons tellement de choses à nous apprendre.

J’ai appris qu’ils ont une chanson célèbre ici appelée I Am The Walrus – et ce type a appris ce qui se passe lorsqu’un mammifère marin de 2 000 livres monte dans votre canot.

J’ai adoré !

L x

Salut les gars,

Les habitants essaient de me faire peur dans la mer – sens de l’humour fou Crédit : Athéna

Oui, c’est moi, faire la fête avec les locaux. Ils ont plaisanté en disant qu’ils essayaient de me repousser dans la mer – un sens de l’humour fou, mais ils adorent un airhorn ici. Absolument fou ce soir – mettez vos palmes en l’air comme si vous ne vous en souciiez pas !

Je dois revenir pour un voyage entre garçons. Tusks On Tour 2022 – mettez-le dans votre journal maintenant.

Laters, Wal-chien

Chère grand-mère,

De nombreuses activités sur les îles Scilly Crédit : Apex

Autant d’activités géniales proposées dans les îles Scilly.

J’ai vu un panneau indiquant une excursion en bateau panoramique et j’ai pensé faire un tour. Mais il semble qu’ils n’aiment pas que vous essayiez d’embarquer sans billet, et ils m’ont crié de pleurnicher. C’est du moins ce que je pense qu’ils ont dit. Je pense que je prends trop de temps pour ce genre de câpres.

Votre Wally

Chère Deidre,

Vandale? Moi? Crédit : Paul O’Sullivan

Je pensais que j’étais prêt pour la carrosserie, mais j’ai été qualifié de vandale par des trolls cruels qui disent que je suis trop lourd pour un canot.

Mais alors, que puis-je faire contre mes courbes dangereuses ? Chaque année, je dois m’engraisser pour faire face à l’hiver arctique et une fois que c’est fini, il suffit d’essayer de trouver une salle de sport au nord du Svalbard. (Si vous le pouvez, vous obtiendrez mon sceau d’approbation.)

W Morse, La Mer

Bonjour à tous.

Flippers vers le haut si vous vous amusez Crédit : Athéna

Levez la main si vous passez les vacances de votre vie ! OK, c’est flipper dans mon cas, mais vous voyez l’idée.

Le temps est clément, il n’y a pas un ours polaire embêtant en vue pour gâcher la journée et ces cales sont idéales pour se prélasser au soleil – lorsque les humains ne lancent pas leurs bateaux sur eux. L’un m’a manqué d’une moustache hier.

Fish – désolé, j’aimerais bien – tu étais ici.

Wals x

Salut les gars,

Attends juste qu’ils voient ce que je peux faire avec un oursin Crédit : WNS

Je ne veux pas me vanter, mais quelques personnes ici ont commencé à dire que je suis une star et un visage célèbre.

Ou peut-être disaient-ils que j’avais une étoile. . . sur mon visage. Pas vraiment sûr. Quoi qu’il en soit, il semble que votre Wally réussisse à faire de grosses vagues parmi les Britanniques.

Attends qu’ils voient ce que je peux faire avec un oursin.

Tout le meilleur, Wal Of Fame