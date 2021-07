WALLY le morse risque la déportation – après avoir mis en colère les pêcheurs en chavirant et en détruisant des bateaux.

La bête de 2 000 livres pourrait être déplacée de sa maison temporaire sur les îles Scilly – mais les autorités craignent qu’il ne puisse simplement revenir à la nage après sa libération.

Wally le morse fait du stop Crédit : Simon Carder/Triangle News

Des sources du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales ont déclaré au Sun qu’il travaillait avec des plongeurs experts sur un plan pour le transporter en toute sécurité.

Cependant, ils sont également préoccupés par le bien-être du mammifère géant, qui vit normalement dans l’Arctique mais a été aperçu pour la première fois ici en mars.

Le dernier passage de Wally au Royaume-Uni a eu lieu peu de temps avant l’affrontement entre l’Angleterre et l’Écosse le mois dernier, lorsqu’il est arrivé sur les îles Scilly, juste à côté de Cornwall.

Il était revenu après avoir été aperçu en train de se prélasser au large de la France et de l’Espagne et, au début, les habitants étaient ravis de le voir.

Mais maintenant, ils disent qu’il est devenu un danger qui leur coûte de l’argent.

Wally a causé des problèmes en prenant des marathons sur des bateaux – soit en les cassant, soit en les laissant hors d’usage pendant qu’il sommeille pendant plus de 48 heures.

John Hourston, qui dirige le groupe marin Blue Planet Society, a déclaré: «Nous recevons un certain nombre de personnes nous demandant pourquoi Wally ne peut pas être ramené à la maison. Il cause pas mal de chaos et la nouveauté de l’avoir autour de lui pourrait s’amenuiser. »

Wally aperçoit un bateau de pêcheur qu’il veut réquisitionner pour son kip Crédit : Paul O’Sullivan

Le morse errant place son museau et sa patte sur le côté du bateau Crédit : Paul O’Sullivan

La bête de 2 000 livres essaie de grimper à bord du bateau de pêche Crédit : Paul O’Sullivan

Le bateau commence à couler sous le poids de Wally et prend l’eau Crédit : Paul O’Sullivan

Le coup de Wally le morse a fait chavirer le petit bateau Crédit : Paul O’Sullivan

« VOUS DEVENEZ UNE MENACE »

Le propriétaire du bateau Isaac Scoble a écrit : « Ce morse doit partir. Je ne pense pas que les visiteurs se rendent compte que les insulaires dépensent beaucoup d’argent pour leurs bateaux, certains jusqu’à des dizaines de milliers de livres.

Joy Hughes a ajouté : « Il est adorable, mais désolé Wally, tu deviens aussi une menace et un dangereux. Cela ne finira pas bien s’il reste plus longtemps.

On pense que Wally a dérivé de l’Arctique sur un iceberg et a été aperçu pour la première fois en mars autour des îles au nord de l’Écosse, puis de l’Irlande. Il est ensuite apparu au large de Tenby, dans le Pembrokeshire, avant de se rendre à Cornwall, passant du temps près de Padstow.

Le mâle juvénile a ensuite nagé 390 milles jusqu’à la côte française – avant de parcourir 230 milles à travers le golfe de Gascogne jusqu’à Bilbao, en Espagne.

Wally profite d’une sieste marathon sur un plus gros bateau après ses exploits délétères Crédit : Apex

Les autorités britanniques n’ont pas décidé où ils l’emmèneraient.

Le DEFRA a déclaré : « Le déplacement de mammifères marins a le potentiel de causer une grande quantité de stress à l’animal et il n’est pas garanti qu’ils ne retourneront pas à l’emplacement d’origine.

« Nous voudrions donc nous assurer que toute mesure prise pour déplacer Wally minimise le stress qui pourrait avoir un impact négatif sur son bien-être. »